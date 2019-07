Sánchez perd la primera votació i Podem fa un gest per a l'acord

El candidat a la investidura només obté el suport del PSOE però la formació d’Iglesias decideix abstenir-se a l’últim moment

Pedro Sánchez va perdre ahir la primera votació al Congrés per ser investit president, en comptar només amb el suport del seu partit, el PSOE, i els regionalistes càntabres, en un debat després del qual Podem va decidir, a l'últim moment, abstenir-se en un nou gest per buscar l'acord. Un acord que ha d'arribar abans de quaranta-vuit hores, perquè demà tindrà lloc la segona votació a la cambra baixa, en la qual el candidat necessita majoria simple -més sís que nos- per a l’elecció.

Conscients d'això, els socialistes intentaran ara reconduir la situació. La vicepresidenta del govern en funcions, Carmen Calvo,