Johnson s'imposa a les primàries i serà el nou primer ministre

Actualitzada 24/07/2019 a les 07:00

Redacció Londres

L’exalcalde de Londres i exministre d’Exteriors Boris Johnson serà el nou primer ministre del Regne Unit després d’imposar-se ahir a les primàries del Partit Conservador. Partint com a clar favorit, Johnson va obtenir més de 92.000 vots i va derrotar al seu rival, l’actual ministre d’Exteriors, Jeremy Hunt, que va aconseguir menys de 47.000 vots. Així, Johnson esdevé el nou líder dels tories en substitució de Theresa May, tot i que no succeirà oficialment l’actual primera ministra britànica fins avui. Així, un dia després del relleu al partit, està previst que May presenti la seva renúncia a la Reina Elisabeth II i que, posteriorment, Johnson assumeixi el càrrec al capdavant de l’executiu un cop passi una audiència al Palau de Buckingham. Boris Johnson va ser un dels líders que es va mostrar més clarament a favor de marxar de la Unió Europea durant la campanya del referèndum, i en els darrers mesos també ha defensat abandonar el bloc el 31 d’octubre encara que sigui sense un acord de sortida amb Brussel·les.