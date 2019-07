El PSOE es mostra convençut que hi haurà acord amb Unides Podem

La portaveu del partit socialista, Adriana Lastra, considera que les dues formacions s’entendran de cara a la investidura de demà

Redacció Andorra la Vella

La portaveu del PSOE, Adriana Lastra, es va mostrar convençuda que la formació socialista i Unides Podem arribaran a un acord per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern la setmana vinent. La nova postura del PSOE arriba després que el líder d’Unides Podem, Pablo Iglesias, fes un pas al costat renunciant a entrar al futur executiu. “Estem convençuts que aconseguirem un acord que doni resposta als milions de persones que el 28 d’abril van votar per un govern de progrés”, va explicar la número dos del PSOE a Oviedo abans d'assistir a la investidura del socialista Adrián Barbón com a president del Principat d'Astúries.

Lastra va precisar que, no obstant això, encara queden moltes hores al davant per al debat d’investidura de demà i que encara totes dues parts han de parlar de “moltes coses” sobre el govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem. “Treballarem els propers dies” en l'acord, va afirmar Lastra, “amb discreció, amb lleialtat i amb l’objectiu que aquest país la setmana que ve tingui un govern a ple rendiment”. La portaveu del PSOE va manifestar que es parlarà de programa, de les reformes “que necessita” el país i “donarem resposta als anhels i il·lusions dels milions de persones que van sortir a votar el 28 d'abril i també, per descomptat, de la participació d’Unides Podem en el govern”. Segons va dir, tant el PSOE com Unides Podem han rebut moltes peticions perquè s'entenguin entre tots dos i ha defensat que l'esquerra “sap, pot i ha d'entendre’s”.

La política asturiana també va voler manifestar que les negociacions entre les dues formacions no parteixen de zero, sinó de dotze mesos de govern socialista en els quals van aconseguir pactes que poden servir de base en les converses per al programa de nou govern. En concret, Lastra es va referir al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat que van acordar la legislatura passada, al qual va sumar el document elaborat pel PSOE que es va enviar a Unides Podem.