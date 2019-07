El 70% de les bases de Podem aposta per un govern amb el PSOE

Els socialistes acusen la formació morada d’organitzar una consulta trucada per justificar un ‘no’ a l’investidura

Actualitzada 19/07/2019 a les 06:56

Agències Madrid

El 70% de les persones inscrites que han participat en la consulta de Podem ha apostat per un govern de coalició amb el PSOE “sense vetos, en què les forces tinguin una representació raonablement proporcional als seus vots”, és a dir un govern amb ministres de Podem designats pel partit. Així va informar ahir la formació morada a través d'un missatge al seu compte de Twitter en el qual especifica el nombre de persones que hi ha participat: 138.488. El resultat avala la posició de la cúpula del partit, que rebutja el veto que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha establert al voltant de la figura de Pablo Iglesias, i que aposta per un govern de coalició sense “imposicions”. Precisament Sánchez va apuntar ahir en una entrevista a La Sexta que el PSOE accepta ara un govern de coalició amb la incorporació de ministres de Podem, tot i que n'exclou expressament la figura de Pablo Iglesias.

La consulta de Podem va ser l'origen de l'últim enfrontament entre els equips de Pedro Sánchez i de Pablo Iglesias. Els socialistes van acusar el líder de Podem de posar en marxa una consulta “trucada” amb un resultat preestablert per justificar un 'no' a la investidura. Per contra, Podem sosté que la consulta és fruit del respecte de la formació pels quatre milions de persones que els van votar a les últimes eleccions i reivindica que l'acord per a la investidura inclogui un govern compartit en què el PSOE no designi les persones que han de representar Podem a l'executiu. L'altra opció que hi havia sobre la taula, que ha sortit derrotada, era “fer president Sánchez ja sigui amb el vot a favor o amb l'abstenció i d'acord amb la proposta del PSOE d'un govern dissenyat únicament del PSOE amb col·laboració a nivell administratiu subordinat al govern i amb un acord programàtic”. Sánchez va admetre ahir que ara per ara l'únic escull que queda per a l'acord d'investidura és la figura de Pablo Iglesias, que segons fonts del PSOE hauria demanat al líder socialista una vicepresidència social i la designació de ministres de Podem per a les carteres d'Ocupació i Hisenda. “Un govern amb Iglesias dins no funcionaria i estaria paralitzat per les seves pròpies contradiccions”, ha afirmat Sánchez, que ha assegurat que està disposat a fer un “govern de coalició” amb ministres designats per Podem, però no amb Iglesias, al qual demana fer “un pas enrere”.