Sánchez trenca les negociacions amb Podem per a la investidura

El president socialista en funcions considera que la consulta dels de Pablo Iglesias a les seves bases és una “farsa”

Actualitzada 16/07/2019 a les 06:38

Agències Madrid

A una setmana del ple per a la seva investidura, el socialista i president en funcions espanyol, Pedro Sánchez, va donar ahir per trencades les negociacions amb Pablo Iglesias per entendre que Podem busca justificar el “no” amb la seva consulta “trampejada” a la militància. No obstant això, el partit d’Iglesias va respondre al líder socialista negant les seves acusacions i reclamant que torni a obrir el diàleg. Diàleg que el PSOE sí que reprendrà avui amb ERC, partit que ja ha mostrat la seva disposició a no bloquejar la investidura de Sánchez, amb una trobada entre la número dos dels socialistes, Adriana Lastra, i el portaveu republicà, Gabriel Rufián. A l’espera d’aquesta reunió, la setmana de la recta final cap al debat va començar amb intensitat ahir mateix, amb Sánchez culpant el seu soci preferent de trencar de forma “unilateral” la negociació en convocar la seva consulta, que per al líder socialista demostra l’escassa intenció d’Iglesias de tancar l’acord. Sánchez confirmava a més que en l’última conversa que tots dos van mantenir li va oferir ministeris sectorials per a “persones qualificades de l’àmbit Podem”.

Segons el president, Iglesias va respondre públicament considerant l’oferta una “bajanada”. No obstant això, Sánchez va lamentar la convocatòria de la consulta abans que existís un acord previ, o la pregunta “absolutament falsa” que conté perquè, segons va recalcar, no recull les últimes ofertes que el PSOE ha fet a Podem. En qualsevol cas, Sánchez va defensar de nou la seva potestat com a president del Govern per nomenar els seus ministres i va advertir Iglesias que li pot proposar, però no imposar, les persones que han d’estar al gabinet. El cap de l’executiu en funcions va insistir a donar per trencada la negociació amb Podem, encara que també va considerar la possibilitat de mantenir més converses amb altres forces polítiques en una nova crida a tots perquè garanteixin la governabilitat.



L’ABSTENCIÓ DEL PP I CS

En aquest sentit, una vegada més Sánchez es va dirigir al PP i a Ciutadans per instar-los que permetin la investidura amb la seva abstenció, i evitin així que hagi de dependre de les formacions independentistes. No obstant això, per la seva part, ni el PP ni Ciutadans tenen intenció de respondre de manera positiva a la petició d’abstenció del representant del PSOE.