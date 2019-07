Les batudes per deportar “milers” d'indocumentats comencen avui

Donald Trump anuncia que l’operació contra la immigració il·legal s’inicia per una “obligació” amb la llei a nou ciutats del país

Actualitzada 14/07/2019 a les 07:13

Agències Washington

El president dels Estats Units d’Amèrica, Donald Trump, va confirmar ahir que el seu Govern iniciarà durant el dia d’avui batudes massives en nou ciutats del país per deportar “milers” d’indocumentats. En declaracions als periodistes a la Casa Blanca, Trump va respondre afirmativament quan li van preguntar si és cert que el Servei d’Immigració i Duanes (ICE, en anglès) començarà avui les seves batudes.

“És una operació enorme i si s’ha filtrat que començarà no passa res. Comença diumenge i farem fora d’aquí milers [d’indocumentats]”, va assegurar, i va afegir que té “una obligació de fer-ho perquè si entren il·legalment han d’anar fora”. Preguntat per si no seria millor prioritzar la deportació d’immigrants amb historial criminal en lloc de centrar-se en famílies subjectes a ordres de deportació, que segons els informes de premsa són l’objectiu principal d’aquestes batudes, Trump va ser ambigu. “Sempre ens centrem tot el que podem en els criminals abans de fer res més. Als membres de MS13 els estem deportant de milers en milers”, va defensar. “Busquem específicament malfactors, però no pot ser que la gent entri al nostre país sense superar un procés. Si la gent entra al nostre país il·legalment, doncs els expulsem legalment”, va agregar.



Primer, 2.000 persones

Segons els funcionaris consultats pel diari The New York Times, l’ICE buscarà primer uns 2.000 immigrants que ja han rebut ordres de deportació i que, en alguns casos, no es van presentar a les audiències en els tribunals d’immigració. L’operació se centrarà en les ciutats de Nova York, Miami, Houston, Los Angeles i San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore i Denver.

Trump ja va amenaçar fa tres setmanes amb la mateixa operació, però la va aturar un dia abans per donar una “oportunitat” als demòcrates de negociar un canvi en el sistema d’asil al país. Davant la falta de diàleg amb els demòcrates sobre aquest tema, el president va anunciar que les batudes començarien poc després del festiu del 4 de juliol. Cal recordar que divendres passat Trump va tornar a qualificar de “falsos” els informes de premsa que descriuen condicions insalubres en els centres de detenció d’immigrants a la frontera amb Mèxic. El vicepresident, Mike Pence, en va visitar un a Texas i va insistir que la solució passa per endurir les lleis migratòries.