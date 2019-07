Mor Vincent Lambert, el tetraplègic que va reobrir el debat de l'eutanàsia

Al pacient, de 42 anys i en estat vegetatiu, li havien retirat feia nou dies l’alimentació i la hidratació artificial que el mantenien viu

Actualitzada 12/07/2019 a les 07:20

Redacció París

El tetraplègic en estat vegetatiu Vincent Lambert, que havia encarnat a França el debat sobre el dret a una mort digna, va morir ahir, nou dies després que l’equip mèdic li retirés l’alimentació i la hidratació artificial que el mantenien amb vida.

Lambert, antic infermer de 42 anys, va morir a les 08.24 hores a l’hospital de Reims, al nord-est del país. Va quedar tetraplègic i totalment dependent després d’un accident de trànsit el 2008, poc després del naixement de la seva filla, i des de 2011 els metges havien descartat tota possibilitat de millora.

L’absència d’un testament vital havia mantingut enfrontat el seu entorn: els seus pares, catòlics tradicionalistes, s’oposaven a retirar-li el tractament en considerar-lo una eutanàsia encoberta i defensaven que el seu fill no era un malalt terminal. Gran part de la seva família, començant per la seva dona i tutora legal, Rachel Lambert, eren contraris en canvi a tot acarnissament terapèutic, i al·legaven que Lambert havia deixat clar en el passat que l’angoixava acabar com un vegetal.

L’equip mèdic de l’hospital de Reims encapçalat pel doctor Vincent Sánchez va iniciar el protocol de fi de vida el 2 de juliol, quatre dies després que el Tribunal Suprem reobrís la via per fer-ho en anul·lar una sentència anterior de la cort d’apel·lació i tancar la possibilitat d’interposar nous recursos. Era el tercer cop que ho emprenien, però en els dos anteriors els pares van aconseguir frenar-ho amb procediments d’urgència.

L’eutanàsia no és legal a França, però des del 2016 s’autoritza aplicar una “sedació profunda i contínua” a un pacient en estat irreversible. Amb aquesta normativa, anomenada Llei Leonetti en honor al diputat que la va inspirar, els facultatius poden retirar els medicaments que el mantenen viu artificialment així com la nutrició i la hidratació, mentre li continuen administrant analgèsics per evitar el dolor.

Resignats davant de la situació, els pares havien acceptat dilluns passat la defunció de Lambert com una cosa inevitable i havien anunciat que no presentarien nous recursos judicials per intentar reprendre el seu tractament. En conèixer-se la seva mort, van subratllar que es tracta d’“un crim d’Estat”, en el qual el seu fill ha estat “condemnat per discapacitat”.

#1 Nature love

(12/07/19 15:42)