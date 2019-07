L'Iran enriqueix urani i supera el límit establert en un tractat global

L’executiu se sent perjudicat per la marxa dels Estats Units de l’acord nuclear i comença a desenvolupar aquesta tecnologia

Actualitzada 08/07/2019 a les 07:19

Agències Teheran

Iran ha començat a enriquir urani amb una puresa superior al 3,67%, un cop ha expirat l’ultimàtum de 60 dies que les autoritats van donar als signataris europeus de l’acord nuclear perquè compensin l’impacte de la retirada unilateral dels Estats Units d’aquest acord. El portaveu de l’Organització de l’Energia Atòmica de l’Iran, Behruz Kamalvandí, assenyala en una roda de premsa conjunta amb el viceministre d’Exteriors i negociador nuclear iranià, Abas Araqchí, que “en unes hores es completarà la feina tècnica i el procés d’enriquiment d’urani superarà el 3,67%”, i diu que “demà [per avui], quan l’Organització Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA) publiqui el seu informe, el nostre nivell d’enriquiment estarà ja per sobre”. “De moment, arribarem al 5%”, el necessari per al subministrament de combustible per alimentar les centrals elèctriques del país”, aclareix.

Aquestes mesures responen a la segona fase de reducció dels compromisos adquirits després de la signatura de l’acord nuclear el 2015, el qual els va fer sentir molt perjudicats, especialment després que en sortissin els Estats Units. En la primera fase, que va començar el mes de maig, el Govern de Teheran només va ampliar el pes de les existències del material d’aigua pesant i l’urani enriquit al 3,67% que disposava, mentre que en aquesta segona, ja van avisar que podria augmentar el nivell d’enriquiment. Una altra mesura que podria aplicar afecta el reactor d’aigua pesant d’Arak, el qual amb l’acord nuclear i per la seva capacitat de producció de plutoni, material que pot ser usat per fer una bomba nuclear, es va omplir de ciment i es va plantejar redissenyar-lo. El viceministre, sense concretar dates, va assenyalar que “la modernització d’aquest reactor s’ha posposat” però si els signants que romanen en l’acord nuclear no aconsegueixen avanços, “el tornarem a la situació anterior”, va avisar.

Finalment, va amenaçar la resta de països que si no s’atenen les seves peticions, cada 60 dies aplicaran polítiques per reduir el seu compromís en l’acord.