PSC i JxCat tanquen un acord de Govern a la Diputació de Barcelona

Els dos partits signen un document en el qual es deixa clar que només servirà per administrar aquesta organització

Actualitzada 07/07/2019 a les 07:39

Agències Barcelona

El PSC i JxCat han tancat un pacte per a governar junts la Diputació de Barcelona, la presidència de la qual recaurà en els socialistes, que en els pròxims dies decidiran qui és el seu candidat. Les dues formacions han destacat “la singularitat de la vida local” i recalquen que se centraran en les polítiques pròpies d’aquesta administració, deixant de costat qüestions d’altra índole, en les quals poden tenir posicions diferenciades, com és el cas del procés sobiranista. Amb aquesta aliança, PSC i JxCat neutralitzen ERC, que era l’altre aspirant a presidir l’entitat, ja que en les eleccions municipals del passat 26 de maig van empatar a 16 seients amb els socialistes. Gràcies a aquest acord, que arriba només una setmana abans que se celebri el ple de constitució de la Diputació, dijous vinent, els socialistes podran recuperar la presidència d’aquesta administració, que en els últims anys havia governat Convergència.

JxCat no tenia cap possibilitat de retenir la presidència perquè va obtenir només set representants, però sí que han acabat sent determinants per decantar la majoria, i finalment han optat pels socialistes en detriment dels seus socis a la Generalitat. Aquesta aliança no arriba a la majoria absoluta però sí que suma més que un eventual pacte entre ERC i comuns.

El document, signat pel secretari d’organització del PSC, Salvador Illa, i pel president del PDeCAT, David Bonvehí, no recull cap nom per a la presidència, si bé fa dies que el de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, apareix a la part alta de totes les travesses. Del que sí que parla l’acord és de com funcionarà el pròxim govern supramunicipal: el cartipàs recollirà la distribució de funcions entre totes dues formacions. A partir d’aquí, es constituirà una comissió de treball “paritària” per a “fer el seguiment constant de la consecució dels objectius més estratègics en la definició dels reptes dels governs locals de la demarcació" i es comprometen a elaborar un Pla d’Actuació de Mandat per al període 2019-2023.