Actualitzada 06/07/2019 a les 07:18

Redacció Londres

Més de 10.000 afiliats del Partit Laborista van demanar ahir al líder de la formació, Jeremy Corbyn que posi fi a la seva ambigüitat respecte al Brexit. Tots van signar una declaració en la qual, davant la perspectiva d’un govern liderat per Boris Johnson, exigeixen a Corbyn que enarbori la bandera de la permanència. Creuen que és “l’única via per a aconseguir que el nostre país romangui unit”.