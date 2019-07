El jutge reactiva Madrid Central en acceptar el recurs dels ecologistes

Un jutjat paralitza cautelarment la moratòria de les multes a l’àrea lliure de vehicles contaminants

06/07/2019

Madrid

El Jutjat d’instrucció número 24 de Madrid ha paralitzat cautelarment la moratòria de les multes a Madrid Central, com havien demanat ahir mateix en un recurs contenciós administratiu Ecologistes en Acció i Greenpeace. La mesura arribava tan sols cinc dies després de l’entrada en vigor de la suspensió per part del nou alcalde, el popular José Luis Martínez Almeida.

En aquest aute s’adopta la mesura cautelar “provisionalíssima” d’“immediat compliment”, al mateix temps que dóna a l’ajuntament de la capital espanyola un termini de tres dies per “al·legar per escrit el que estimi procedent”.

El magistrat assenyala que, en cas de no adoptar la suspensió cautelar, es perdria la “finalitat legítima al recurs”, atès que “s’hauria produït una evident emissió de gasos contaminants” a la zona de Madrid Central a causa de “l’entrada de vehicles contaminants no autoritzats, que en no ser sancionats durant el període d’avís entraran sense limitació ni control”. El jutge considera així els arguments dels ecologistes, que creuen que la moratòria de multes produeix una “lesió dels interessos generals”. També consideren que mesures com Madrid Central resulten “imprescindibles” per complir amb la legalitat europea i internacional en matèria ambiental. En aquest aute judicial s’acorda així mateix l’obertura d’una peça separada per tal d’entrar en el fons de l’assumpte, perquè el magistrat no ho fa amb la finalitat d’adoptar aquesta suspensió cautelar.

Ecologistes en Acció i Greenpeace, en nom de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, havien interposat ahir un recurs contenciós administratiu sol·licitant una cautelaríssima que servís per paralitzar de forma immediata la moratòria a les sancions econòmiques, que va arrencar el passat 1 de juliol i que s’estenia fins al 30 de setembre vinent.

D’aquesta forma, el jutjat retorna Madrid Central al seu estat original, per la qual cosa els conductors que accedeixin indegudament a aquesta àrea de baixes emissions rebran la sanció.