Dubtes sobre si Puigdemont acudirà a la constitució de l'Eurocambra

El Tribunal General de la Unió Europea descarta les mesures provisionals perquè l’ex-president català i Comín puguin ocupar els escons

Actualitzada 02/07/2019 a les 07:13

Redacció Estrasburg

L’independentisme es manifestarà avui a Estrasburg, el dia en què es constitueix el Parlament Europeu després de les eleccions del 26 de maig, amb el dubte de si hi acudiran l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l’exconseller Toni Comín, que viuen a Bèlgica. Convocada pel Consell per la República, la manifestació començarà a les nou del matí enfront de l’Eurocambra amb el lema Omplim Estrasburg, i vol ser una nova demostració de força del moviment per defensar que Puigdemont, Comín i l’exvicepresident del govern i líder d’ERC, Oriol Junqueras, puguin exercir d’eurodiputats.

Puigdemont, Comín i Junqueras van ser triats en les seves respectives candidatures, però no han obtingut l’acta: els dos primers perquè la junta electoral central els va exigir que anessin a recollir-la personalment al Congrés –no ho van fer pel risc a ser detinguts–, i a Junqueras el Tribunal Suprem (TS) li va negar sortir de la presó.

Tant Puigdemont com Comín van elevar divendres el cas al Tribunal General de la Unió Europea (TUE), en considerar que tenen immunitat des del dia que van ser triats, i aquest tribunal va desestimar ahir la seva petició d’acordar mesures provisionals perquè se’ls reconegui com a eurodiputats i puguin prendre possessió de l’escó a l’Eurocambra.

Puigdemont va assegurar setmanes enrere que la seva intenció és acudir a la sessió constitutiva del nou Parlament Europeu, encara que reclamava abans un pronunciament del TUE. A més, l’expresident i l’exconseller van criticar la setmana passada que el president en funcions del Parlament Europeu, Antonio Tajani, els negués l’acta d’eurodiputats al·legant que no figuraven en la llista notificada per les autoritats espanyoles.

En concret, el tribunal argumenta que Puigdemont i Comín ja han interposat un recurs davant els tribunals espanyols per l’exigència de jurar la Constitució per esdevenir eurodiputats i que el cas “està pendent”. Per tant, la qüestió ha de ser resolta “per les autoritats nacionals”.

D’altra banda, els líders de la UE confien a superar les divisions i tancar avui un acord sobre el repartiment dels alts càrrecs de les institucions comunitàries, després d’una sessió maratoniana de negociacions iniciada diumenge a la tarda i suspesa ahir per la falta d’avanços.

Les diferències es van fer evidents des de la tarda de diumenge, quan tant el Partit Popular Europeu com alguns mandataris dels països de l’Est van criticar la proposta que el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va portar a la reunió: que el socialista Frans Timmermans sigui president de la Comissió Europea i la resta de càrrecs es reparteixin entre liberals i conservadors.