Reunió històrica entre Trump i Kim Jong-un que reactiva el diàleg

El màxim mandatari nord-americà es converteix en el primer president dels Estats Units que trepitja territori nord-coreà

Actualitzada 01/07/2019 a les 07:24

Redacció Andorra la Vella

El president nord-americà, Donald Trump, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, van celebrar ahir una històrica i improvisada cimera en la militaritzada frontera intercoreana que va servir per a reactivar les converses sobre desnuclearització, estancades des del febrer. D’aquesta manera, Trump es converteix en el primer president dels Estats Units que trepitja territori nord-coreà. Quan va acabar la trobada amb Kim Jong-un, Trump va dir que “en les pròximes dues o tres setmanes començaran a treballar els equips”, i que al capdavant de la delegació nord-americana hi haurà el secretari d'Estat, Mike Pompeo, i l’enviat especial dels EUA per a Corea del Nord, Stephen Biegun.

La represa d'aquests contactes és el resultat d’una trobada organitzada de manera inesperada que es va acabar convertint en una cimera informal i que va comptar novament amb el suport del president sud-coreà, Moon Jae-in, una figura clau per a mediar en el procés de desnuclearització. La trobada va arrencar en un moment històric quan Trump i Kim es van trobar davant de la línia divisòria que separa les dues Corees, que es mantenen en

guerra des de fa gairebé 70 anys. Tots dos es van saludar amb una encaixada de mans i van intercanviar unes breus paraules, amb Kim dient: “M’alegro de veure’l de nou. No esperava veure’l mai en aquest lloc”. Igualment històric ha estat quan Trump ha decidit travessar la línia de demarcació militar. “Es tracta d'un moment històric que pretén posar fi al conflicte a la Península”, va explicar després Kim, que va afegir que el gest de Trump ha estat “valent” i que demostra “la seva voluntat d’eliminar tot el passat d’infortuni i obrir un futur nou”. El president nord-americà ha dit que “estan passant coses molt positives” a la Península arran de l’acostament entre Washington i Pyongyang iniciat l’any passat. “Ens hem reunit i ens agradem l’un a l'altre des del primer dia i això és el que importa”, va afirmar. Finalment la trobada va anar més enllà de l’efecte purament simbòlic i publicitari que preveia la majoria d’analistes quan els dos mandataris es van reunir durant gairebé una hora a porta tancada. Trump va assegurar que es va tractar “d’una reunió molt consistent” i que “no hi ha pressa” per completar la desnuclearització de Corea del Nord.