Els bombers contenen l'avanç del foc a Tarragona en el dia més crític

Els efectius eviten que el perímetre de 6.000 hectàrees assolit dijous s’expandeixi, malgrat la revifada d’una vintena de focus

Actualitzada 29/06/2019 a les 06:34

Redacció Vinebre

Els bombers van aconseguir ahir contenir l’avanç de l’incendi de la Ribera d’Ebre en el dia més crític per la calor extrema. Segons va informar el conseller d’Interior, Miquel Buch, malgrat que al llarg del dia el foc es va revifar en una vintena de focus per les altes temperatures, el perímetre de l’incendi no va avançar, de manera que l’àrea afectada es va mantenir en les 6.000 hectàrees assolides fins dijous.

L’inspector dels Bombers David Borrell va destacar que havien aconseguit aguantar els rebrots provocats per la calor perquè l’incendi no creixés en la seva extensió, però va advertir que avui la situació també serà complexa, perquè es mantindran unes situacions atmosfèriques semblants a les d’ahir, amb una temperatura superior als 40 graus i una humitat relativa per sota del 13%, la qual cosa dificulta les tasques d’extinció.

De fet, les altes temperatures van provocar al llarg del dia que es produïssin tres petits incendis, a Montmell (Tarragona), Rocallaura (Lleida) i Plans de Sió (Lleida), si bé els bombers els van poder controlar.

En un dia de temperatures extremes, cinc agents dels bombers sobre el terreny van requerir assistència sanitària per un cop de calor, dels quals dos van haver de ser evacuats en helicòpter a l’hospital de Mora d’Ebre, on van romandre ingressats en estat menys greu.

El dia havia començat a la Ribera d’Ebre amb un missatge d’alerta per part del president de la Generalitat, Quim Torra, que va demanar que s’extremi la prudència i la prevenció, ja que ahir era un dia “extrem, el més crític de l’onada de calor”, i s’estaven enfrontant a un incendi com no n’hi havia “des de fa molts anys”. Torra va demanar “sentit comú” i comprensió, ja que, davant la situació “excepcional”, la Generalitat va acordar prohibir la sega, la qual cosa va provocar les protestes d’alguns agricultors, i tancar l’accés a sis parcs naturals: Montserrat, les Gavarres, Cadiretes, Montsec, Montsant i Ports de Tortosa. A la tarda, la Generalitat va decidir alleugerir la prohibició de sega, ja que entre les 21.00 hores de la nit d’ahir i fins a les 11.00 hores d’avui, quan les temperatures encara no són extremes, s’ha permès l’ús de màquines recol·lectores o empaquetadores, segons va anunciar Buch.

Paral·lelament, la jutge de Falset va encarregar als Mossos d’Esquadra investigar les causes de l’incendi, sense que de moment hi hagi cap persona imputada per provocar-lo. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutjat de Falset va obrir diligències prèvies per a aclarir les causes de l’incendi, després de rebre una informació inicial del cos d’Agents Rurals i dels Mossos.



rècord de 45,9 graus a frança

Tot això en un dia en què l’onada de calor en diversos països europeus va causar la mort de diverses persones a Itàlia i Espanya, i temperatures rècord de 45,9 graus a França. El país gal va arribar ahir al seu rècord absolut d’altes temperatures amb els 45,9 graus registrats a Gallargues-le-Montueux, una localitat del sud del país que es troba sota l’alerta vermella. A Itàlia fins ahir s’havien resgistrat tres morts vinculades amb la forta calor, la de dos ancians i una persona sense llar. A Espanya un menor de 17 anys a Còrdova i un home de 93 anys a Valladolid (nord) van morir a conseqüència de l’onada de calor.