El foc a Ribera d'Ebre crema 6.500 hectàrees i avança sense control

El sinistre obliga a evacuar cinquanta persones de masies aïllades i confina a casa els veïns de les localitats lleidatanes de Bovera i Maials

Actualitzada 28/06/2019 a les 07:22

Redacció Vinebre

L’incendi a Ribera d’Ebre continuava ahir descontrolat després d’afectar des que es va declarar dimecres més de 6.500 hectàrees, en plena onada de calor a Catalunya. El foc, originat per una mala gestió dels fems d’una granja de pollastres a la Torre de l’Espanyol, avançava sense control malgrat el treball de més de 350 efectius dels bombers de la Generalitat i de 230 membres de la unitat militar d’emergències (UME).

El conseller d’Interior, Miquel Buch, va insistir que l’incendi, que ha obligat a evacuar a unes cinquanta persones de masies aïllades, pot arribar a afectar unes 20.000 hectàrees, la qual cosa el convertiria en un dels més greus de les últimes dècades a Catalu­nya. El president de la Generalitat, Quim Torra, va advertir que la situació pot ser “crítica” a tot Catalunya, especialment per l’“excepcional meteorologia”, en plena onada de calor, per la qual cosa és “absolutament vital” seguir els consells dels serveis d’emer­gències.

Mentre els bombers continuaven treballant sobre el terreny per controlar l’incendi de Ribera d’Ebre, encara sense previsió de poder fer-ho, la Generalitat va prohibir la sega durant les pròximes 48 hores i va tancar des de la nit passada les muntanyes de Montserrat, les Gavarres i Cadiretes, després d’haver impedit ja el pas a les de Montsec, Montsant i Ports de Tortosa.

A més, el govern català també va demanar als ciutadans que mentre duri l’onada de calor evitin acudir a la muntanya, donat l’alt risc d’incendi. “El que menys ens interessa és tenir gent a la muntanya, perquè se la podria haver de rescatar”, va indicar Buch.

Per part seva, la vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Carmen Calvo, que va visitar ahir la zona de l’incendi, va demanar que “ningú corri risc”, ja que Catalunya afronta un foc “molt complex”. Calvo va destacar que el govern ha enviat l’UME per “donar una resposta ràpida” i “lleial amb totes les comunitats autònomes”.

En el flanc dret de l’incendi de Ribera d’Ebre els bombers van pel “bon camí”, segons Buch, tot i que encara no havien pogut controlar la línia que es dirigeix cap a Bovera (Lleida), on es va confinar els veïns a casa seva, per la qual cosa es continuarà treballant durant les pròximes hores. El foc també es dirigeix cap a Maials (Lleida), on també es va demanar als veïns que es tanquin a les seves cases.

La principal hipòtesi dels agents rurals és que l’incendi té el seu origen en una “mala gestió” del fems en una granja de pollastres a la Torre de l’Espanyol, on es va apilar la gallinassa en una zona que no corresponia i va entrar en autocombustió per la calor i el vent.