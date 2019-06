Borrell no serà eurodiputat i continuarà com a ministre

Actualitzada 27/06/2019 a les 07:21

Redacció Madrid

Josep Borrell renunciarà a l’acta d’eurodiputat i es mantindrà com a ministre del govern espanyol en funcions. Tot això en un moment en què, a Espanya, la investidura està en l’aire i a les institucions europees s’han de decidir els nous càrrecs. “Les circumstàncies polítiques actuals, tant a Espanya com a Europa, han fet pensar al president del govern i a mi mateix que no era gaire raonable que el càrrec de ministre d’Afers Exteriors quedés vacant durant un temps indefinit. Hi ha molta incertesa sobre quan i com es podrà produir la investidura”, va afirmar ahir Borrell. “Per això hem pensat que era millor que seguís exercint en funcions el càrrec de ministre d’Afers Exteriors”, va afegir. El fet que no sigui eurodiputat no impedeix que Borrell acabi sent el comissari espanyol de la Comissió Europea o fins i tot vicepresident.