Trump respondrà als atacs de l'Iran amb “força gran i aclaparadora”

Les últimes sancions imposades pels EUA a la república islàmica eleven la tensió entre els dos països, mentre l’assessor de Seguretat Nacional insta el diàleg

El president dels Estats Units, Donald Trump, va advertir ahir l’Iran que el seu país respondrà amb “una força gran i aclaparadora” a qualsevol atac contra objectius nord-americans, poc després que el seu assessor de Seguretat Nacional, John Bolton, tendís la mà per a dialogar. Al seu torn, Teheran va acusar la Casa Blanca de “retardada mental”.

En un fil de tuits, el mandatari va tornar a elevar el to cap als iranians. “La molt ignorant i insultant declaració de l’Iran feta pública avui només mostra que no entén la realitat. Qualsevol atac per part de l’Iran contra qualsevol nord-americà serà