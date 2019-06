Iglesias insisteix en la coalició i no descarta votar 'no' a Sánchez

Actualitzada 26/06/2019 a les 07:24

Redacció Madrid

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va insistir ahir durant una nova reunió amb el president en funcions, Pedro Sánchez, en la seva exigència de formar un govern de coalició, i no va descartar votar en contra de la investidura, que se sotmetrà a votació al juliol “amb o sense suports”. Aquesta va ser la posició transmesa per Pablo Iglesias al cap de l’executiu en funcions en la reunió que tots dos van mantenir al Palau de la Moncloa, la quarta per buscar un acord que permeti a Pedro Sánchez ser investit com a president. La trobada va acabar en desacord perquè els socialistes continuen oferint un “govern de cooperació” en el qual els càrrecs de Podem estiguin en un segon escalafó i no en els ministeris. En aquest sentit, Pablo Iglesias no ha variat la seva posició i per primera vegada va amenaçar de votar en contra de la investidura. En tot cas, Sánchez anirà a la investidura hi hagi o no acord. Fonts del govern situen com a molt aviat en la segona o tercera setmana de juliol el debat d’investidura.