El Suprem condemna 'La Manada' per violació i eleva la pena a 15 anys

Actualitzada 22/06/2019 a les 07:02

Redacció Madrid

El Tribunal Suprem ha elevat de 9 a 15 anys de presó la condemna contra els cinc membres de La Manada, que ahir mateix van ser detinguts, en sentenciar que van cometre un delicte continuat de violació a una jove als Sanfermines de 2016, i no un abús sexual, com van dictaminar dos tribunals anteriors. La sala penal del Suprem estima per unanimitat que és incorrecta la qualificació jurídica de les dues anteriors sentències que els van condemnar per abús, perquè el seu relat de fets descriu un “autèntic escenari intimidatori, en el qual la víctima en cap moment consent als actes sexuals duts a terme pels acusats”.

L’alt tribunal va avançar ahir el contingut d’una sentència que es farà pública pròximament i serà ferma, en la qual modifiquen la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Navarra -que va ratificar l’anterior-, i eleven la condemna a José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero i Ángel Boza.

Tots ells van ser arrestats poc després a Sevilla i, després de passar per la Prefectura Superior de Policia de la capital andalusa, van ser traslladats a la presó Sevilla I en un furgó a les 19.30 hores. Els detinguts es trobaven en els seus habitatges a l’espera de l’arrest, excepte Ángel Boza, que es va entregar directament a la Prefectura.

La decisió del Suprem suposa la primera vegada que un tribunal dóna la raó a la víctima i a la resta d’acusacions (Fiscalia, ajuntament de Pamplona i Govern foral) en estimar els seus recursos i considerar que la jove de 18 anys va patir una violació el 7 de juliol de 2016 a Pamplona. La defensa va continuar amb la seva estratègia de qüestionar el relat de la víctima en exposar al tribunal que les relacions van ser consentides per ella, que també va tenir la iniciativa i que mai va dir que no, per la qual cosa va insistir en la seva absolució.

En un comunicat, el tribunal va destacar l’“actitud de submissió” que va adoptar la jove, donada la “situació intimidant” en la qual es trobava i que va ser aprofitada pels cinc condemnats per cometre “deu agressions sexuals” amb “penetracions simultànies per via vaginal, anal i bucal”. Va fer, afegeix la Sala, “el que els autors li deien que fes, davant l’angoixa i intens aclaparament que la situació li va produir pel lloc recòndit, estret i sense sortida en el qual va ser introduïda per la força”.

I encara que la “correcta qualificació” hauria estat considerar els cinc membres de La Manada autors d’“una pluralitat de delictes d’agressió sexual", el Suprem no ha pogut fer-ho perquè aquest extrem no ha estat objecte d’impugnació. No oblida la Sala -que estima que concorren els agreujants d’actuació conjunta i de tracte vexatori a la víctima- “l’ostentació” que els acusats “fan de les seves pràctiques sexuals en els vídeos gravats”.



Robatori amb intimidació

A més del delicte de violació, el tribunal ha condemnat Guerrero a dos anys més per un delicte de robatori amb intimidació en quedar-se amb el mòbil de la jove després de l’agressió, uns fets pels quals va ser condemnat anteriorment a una multa per furt.

A la pena de presó s’uneix la de vuit anys de llibertat vigilada, a més de la prohibició d’acostar-se a la víctima a menys de 500 metres durant 20 anys, la de comunicar-se per qualsevol mitjà amb ella, i el pagament conjunt de 100.000 euros d’indemnització a la jove.