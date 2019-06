Un fort temporal causa importants desperfectes a l'àrea de Tolosa

Les ràfegues de vent de fins a 137 quilòmetres per hora i la intensa calamarsa obliguen els bombers a fer 163 intervencions

Actualitzada 21/06/2019 a les 07:22

Redacció Tolosa

El temporal que va colpejar Tolosa i els voltants la nit de dimecres, amb ràfegues de vent de fins a 137 quilòmetres per hora i forta calamarsa, d’1 a 2 centímetres, va obligar els bombers de l’Alta Garona a realitzar 163 intervencions en poques hores per inundacions i arbres caiguts, tant a Tolosa com a l’oest de la ciutat. Tanmateix, no es va informar de víctimes i incidents greus.

Tant a Tolosa com als municipis veïns, però, es van poder observar danys d’importància ahir. Per exemple, un radar automàtic al qual un arbre va caure al damunt, a la carretera de Seysses, triturant-lo literalment.

Al districte de Pech David, a Tolosa, el club d’equitació es va veure envaït per calamarsa i aigua. Les instal·lacions van patir danys de consideració i el club es va veure obligat a suspendre les activitats almenys fins al final d’aquesta setmana. D’acord amb els propietaris, la calamarsa acumulada va arribar fins als 60 centímetres en alguns indrets. “Afortunadament, no hi ha ferits ni entre els empleats del club, ni tampoc entre els cavalls”, va explicar un dels membres de la junta del club. “Aquesta no és la primera vegada que el club s’ha vist afectat per la violència meteorològica: es va veure força tocat per la tempesta del 1999, abans que es destruís parcialment per l’explosió de la fàbrica AZF dos anys més tard”, va afegir.

Saint-Orens, als afores orientals de Tolosa, el centre cultural Altigone també es va veure afectat per la cancel·lació de la Festa de la música, prevista per avui. “Els serveis de la ciutat lamenten els nombrosos danys als edificis municipals, incloent el Centre Cultural Altigone, que estava molt degradat, la biblioteca i la nova pista del Clubhouse de tennis”, va indicar l’ajuntament en un comunicat.

“La zona del gimnàs del René Cassin College també va veure desprendre’s una part del sostre. Al municipi moltes persones han estat víctimes de danys materials després de la calamarsa, el vent i la pluja que van caure amb molta violència”, afegia el text difós per la institució.