Almenys 22 morts en el naufragi d'una pastera al mar d'Alborán

L’embarcació hauria sortit dimarts del Marroc amb 49 migrants a bord, dels quals 27 van ser localitzats ahir amb vida per un ferri

Actualitzada 20/06/2019 a les 07:17

Redacció Madrid

Almenys 22 ocupants d’una pastera van morir entre dimarts i ahir mentre intentaven travessar l’estret de Gibraltar. Un helicòpter de Salvament Marítim va traslladar ahir a Almeria tres homes amb símptomes d’hipotèrmia, dues dones i una nena, que viatjaven en l’embarcació al mar d’Alborán. Un ferri que cobria la ruta entre Melilla i Motril va trobar l’embarcació amb 27 migrants a bord, entre els quals es trobaven els traslladats per aire a l’hospital d’Almeria i que, segons fonts de la Creu Roja, rebran l’alta avui.

A l’hora del tancament d’aquesta edició encara es buscava 22 persones, ja que l’avís de rescat que va rebre dimarts Salvament Marítim informava d’una embarcació amb 49 ocupants. De la pastera, que va sortir d’Alhucemas, al Marroc, van ser llançats els cadàvers d’aquells migrants que van morir durant el viatge, segons fonts de la Guàrdia Civil. No es van localitzar cossos en les zones pròximes al rescat, segons fonts dels serveis d’emergències.

El ferri Vronskiy va trobar l’embarcació ahir al migdia, a 11 milles nàutiques al nord del cap de Tres Forcas, en una zona de responsabilitat marroquina. Les tasques de cerca es van iniciar dimarts a la tarda, després de rebre l’avís d’una ONG, a càrrec d’un avió de Frontex i un de l’exèrcit.

L’activista Helena Maleno, que sol rebre les trucades d’auxili dels migrants que es llancen al Mediterrani, va denunciar que aquestes morts són el resultat de les polítiques migratòries adoptades pel govern socialista. “No hi ha hagut la col·laboració suficient entre Espanya i el Marroc per evitar que això succeís”, manté. “Si les persones amb dificultats fossin europees no haurien mort.”

La col·laboració a la qual es refereix l’activista és la directriu establerta des de començament d’aquest any entre Espanya i el Marroc. Des de llavors els equips de rescat de Salvament Marítim han deixat de socórrer migrants a la zona de cerca i rescat del Mar­roc i han delegat al país veí les tasques d’auxili. La cooperació entre les dues nacions és clau per localitzar a temps les embarcacions en perill. Malgrat l’aparent predisposició de les autoritats marroquines, els mitjans de la Marina Reial i de la Gendarmeria són limitats i poc adequats per al rescat.

