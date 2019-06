Brussel·les dona mig any als seus estats per millorar els plans climàtics

Demana als membres que siguin més “ambiciosos” en les mesures previstes contra l’escalfament global fins al 2030

Actualitzada 19/06/2019 a les 07:07

Redacció Brusselles

La Comissió Europea va demanar ahir als països membres que augmentin els seus esforços i siguin més “ambiciosos” en la lluita contra el canvi climàtic. Especialment, en la implantació d’energies renovables, en eficiència energètica i a combatre, en general, els gasos d’efecte d’hivernacle, responsables del canvi climàtic segons el consens científic. Els països tenen fins a final d’any per presentar els documents definitius i atendre les recomanacions de la Comissió, que va presentar les conclusions de l’anàlisi que ha fet dels plans d’energia i clima dels 28 membres.

El pla presentat per Espanya (que, com la resta, abracen fins al 2030) destaca en l’avaluació, i en diverses ocasions es posa com a exemple de bones pràctiques i objectius ambiciosos. De fet, fonts comunitàries van assenyalar que els cinc plans més ben dissenyats són els d’Estònia, Dinamarca, Lituània, Portugal i Espanya.

En canvi, diversos estats de l’est d’Europa segueixen molt endar­rerits. En les seves recomanacions, la Comissió demana a països com la República Txeca, Eslovàquia o Polònia que augmentin el nivell d’ambició. Encara que no només aquests estats s’enduen aquest avís: també insta socis com Bèlgica o el Regne Unit a elevar les pretensions.

Com va recordar Brussel·les en la seva avaluació final, aquests plans són crucials per combatre l’escalfament global. Així, la dècada vinent serà clau en la lluita internacional contra aquest problema. Perquè serà quan s’apliqui l’Acord de París, que obliga tots els seus signants a presentar plans de retallades d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. I perquè el planeta, segons alerten des de l’àmbit científic, s’està quedant sense temps per poder deixar l’escalfament dins d’uns límits manejables. “No les podem veure [aquestes mesures] com un cost, sinó com una inversió perquè l’economia europea aconsegueixi la neutralitat climàtica el 2050, va sostenir el vicepresident de la Comissió, Maros Sefcovic, responsable d’Energia.

Per aplicar l’Acord de París la UE ha anat construint un marc legal que inclou els plans d’energia i clima que ara està avaluant. Per primera vegada, va recordar Sefcovic, cada membre de la Unió Europea ha hagut de presentar el seu i fixar-se els objectius per a la dècada vinent.

