Colau revalida l'alcaldia barcelonina gràcies al suport de Collboni i Valls

Vint-i-un regidors van votar la candidata de Barcelona en Comú davant del d’ERC, Ernest Maragall, que encapçalarà l’oposició al consistori

Actualitzada 16/06/2019 a les 07:02

Redacció Andorra la Vella

Ada Colau va revalidar l’alcaldia de Barcelona amb el suport dels deu regidors de Barcelona en Comú, els vuit del PSC i tres vots de BCN Canvi-Cs de Manuel Valls, uns vots aquests últims que, segons la mateixa alcaldessa, la incomoden. Així, Colau va comptar en el ple amb els vots favorables de 21 dels 41 regidors, en una votació nominal i amb papereta secreta, amb la qual cosa va superar l’alcaldable d’ERC, Ernest Maragall, que encapçalava la candidatura més votada a les eleccions municipals del 26 de maig. D’aquesta manera, Maragall, que només va aconseguir el suport dels deu regidors republicans i els cinc de JxCat, serà al capdavant de l’oposició al consistori. D’altra banda, el popular Josep Bou va sumar els dos del PP, i tres vots blancs dels regidors de Cs integrats al grup de Valls.

La sessió d’investidura de l’alcaldessa barcelonina va estar marcada per l’assistència de Forn. El regidor de JxCat va rebre diverses ovacions de la majoria de regidors presents al Saló de Cent. Durant la sessió, a la plaça Sant Jaume es van congregar 2.300 persones, algunes de convocades per Barcelona en Comú per acompanyar l’alcaldessa i d’altres per donar suport a Forn.



MARTÍNEZ-ALMEIDA, A MADRID

José Luis Martínez-Almeida, del Partit Popular, es va convertir en el nou alcalde de Madrid, on governarà en coalició amb Ciutadans, gràcies a un pacte al qual també van donar suport els quatre regidors de Vox, que tindran “funcions” encara pendents de concretar a la capital. El PP va subscriure un pacte programàtic de 80 mesures amb Cs, que a més obté la vicealcaldia amb Begoña Villacís, quatre àrees de Govern i nou districtes, mentre que amb Vox els populars han acordat 81 mesures més. Els acords amb les dues forces es diferencien sobretot pel fet que la formació de centredreta parla de la violència masclista i de l’Orgull Gai, mentre que el de Vox no ho fa.



REPARTIMENT A LA SEU D’URGELL

D’altra banda, Junts per la Seu i ERC es repartiran l’alcaldia de la Seu d’Urgell de forma proporcional als resultats de les eleccions. Així, Jordi Fàbrega, de Junts per la Seu, va ser investit nou alcalde de la Seu per als propers 27 mesos. Un cop passat aquest període, Francesc Viaplana serà el nou alcalde fins al final de legislatura.