Les bases avalen la reelecció de Colau amb els vots del PSC i Valls

Les bases de Barcelona en Comú (BComú) van avalar ahir amb el 71,43% dels vots que Ada Colau torni a ser alcaldessa gràcies a un acord amb el PSC i els vots de l’expresident francès Manuel Valls. Així ho van anunciar en una roda de premsa el portaveu de la formació, Enric Bárcena, i la mateixa Colau, que van informar la premsa dels resultats de les votacions, en les quals els partidaris de pactar amb ERC perquè l’alcalde sigui Ernest Maragall van sumar el 28,57%.

El resultat de la consulta aplana el camí perquè avui Colau sumi els 21 vots que marquen la majoria absoluta per ser reelegida alcaldessa de Barcelona, amb el suport dels deu regidors de BComú, els vuit del PSC i almenys tres dels sis del grup de Barcelona pel Canvi-Cs, que lidera Valls. En la votació, que va començar dijous a les 11.45 hores i va acabar ahir a la tarda, van participar 4.042 dels 9.949 inscrits de BComú, la qual cosa representa el 40,42% de participació, segons va indicar Colau la més alta de la història d’aquest partit.

“La nostra proposta no era triar entre ERC i el PSC, sinó entre opcions de govern en les quals una significava l’alcaldia i l’altra no”, va sostenir l’alcaldessa en funcions, que va admetre que la investidura a la qual se sotmetrà avui no és “la que hauria volgut”, però que la “fragmentació"”del consistori no deixa altra opció. Va assegurar, en aquest sentit, no haver parlat recentment amb Valls, gràcies a qui previsiblement serà elegida alcaldessa: “No ens agrada que depengui la nostra investidura d’aquests vots. No és una situació que ens agradi”, va insistir.

Colau va lamentar que ERC no hagi consultat amb les seves bases l’opció d’apostar per un tripartit i va afirmar que Maragall no s’ha posat en contacte amb ella per oferir-li compartir l’alcaldia -dos anys cadascun-, per la qual cosa va definir l’oferiment fet ahir al matí per l’alcaldable d’ERC en aquest sentit com “un intent d’incidir” en la consulta.

En un altre ordre de coses, el Suprem va decidir que no excarcerarà Oriol Junqueras perquè vagi al Congrés a acatar la Constitució i recollir l’acta d’eurodiputat, uns tràmits que havia de fer dilluns davant la Junta Electoral Central. Els magistrats argumenten que pot produir-se un “perill irreversible” per al final del procés, quan encara falta la sentència. Apunten que hauria de sortir de l’Estat per anar a Brussel·les i això implicaria “pèrdua del control jurisdiccional” i de la presó preventiva que afecta Junqueras.



ACORD DE GOVERN ENTRE JUNTS I ERC A LA SEU I AL CONSELL COMARCAL

Junts per la Seu i ERC van fer públic ahir el pacte de legislatura i es repartiran de forma proporcional als resultats del 26-M l’ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal, governant els primers períodes Junts com a força amb més representació. Així, Jordi Fàbrega serà alcalde 27 mesos i Francesc Viaplana els 21 restants. A l’ens comarcal, Junts governarà 30 mesos i ERC, 18.