La JEC obliga Puigdemont a acudir a Madrid per ser eurodiputat

L’ex-president català i l’exconseller Toni Comín hauran d’acatar la Constitució en l’acte previst per dilluns al migdia si volen obtenir les credencials

Actualitzada 14/06/2019 a les 07:18

Redacció Madrid

La junta electoral central (JEC) espanyola ha citat a les dotze del migdia de dilluns vinent els 54 eurodiputats elegits a les eleccions del 26 de maig passat per procedir a l’acte de promesa o jurament de la Constitució, i ha avisat l’ex-president català Carles Puigdemont que sense aquest tràmit no podrà recollir l’acta que li obri les portes del Parlament Europeu.

En una resolució aprovada ahir, la JEC va procedir a l’atribució dels 54 escons que es van triar en els comicis del 26-M i a la proclamació dels candidats electes. I com estableix l’article 224.2 de la Llei orgànica del règim electoral general, va convocar els 54 eurodiputats dilluns que ve a les dotze perquè prestin jurament o promesa davant la Constitució.

Aquest acord serà publicat avui al BOE i ja ha estat notificat als representants de les candidatures, perquè ho traslladin als interessats. Ara bé, tant l’advocat Gonzalo Boye, representant legal de Carles Puigdemont i de Toni Comín, com la seva coalició, Lliures per Europa (Junts), van sol·licitar també que els fos remesa “immediatament” l’acta de proclamació dels electes al Parlament Europeu, amb còpia certificada, per poder entrar a la Cambra d’Estrasburg.

No obstant això, la JEC nega la petició als dos independentistes que es troben a Bèlgica, perquè recorda que “la credencial s’expedeix una vegada que el candidat electe ha prestat jurament o promesa d’acatament a la Constitució, conforme estableix l’article 224.2 de la Loreg”. “La junta electoral central comunicarà al Parlament Europeu la relació de diputats electes que hagin complert el requisit de prestació de jurament o promesa d’acatament a la Constitució, i ho farà en el moment que es produeixi aquest acatament”, va assenyalar.

Per part seva, el president d’ERC i cap de llista de la coalició Ara República, Oriol Junqueras, pres a Soto del Real i pendent de sentència a la causa del procés, segueix pendent que el Tribunal Suprem decideixi si li dona permís per anar dilluns al Congrés a complir aquest tràmit.

D’altra banda, en una resolució dictada dilluns passat, la JEC ja va deixar clar que, conforme a l’article 108.8 de la Llei electoral i de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, no valdrà qualsevol fórmula d’acatament de la Carta Magna, sinó que només poden ser “vàlides” aquelles “que expressament manifestin la voluntat incondicionada d’acatar la Constitució”.

Així va contestar l’organisme arbitral a la consulta plantejada per les entitats d’Impuls Ciutadà i Aixeca’t Levántate per saber si la fórmula promoguda per l’Associació de Municipis per la Independència per a la sessió constitutiva dels ajuntaments demà és compatible amb la llei.