Els acusats demanen retornar la qüestió catalana a la política

Actualitzada 13/06/2019 a les 07:09

Redacció Madrid

Els líders independentistes van aprofitar ahir l’última jornada del judici del procés al Suprem per instar el tribunal a dictar una sentència que retorni la qüestió catalana a la política i no agreugi més la situació, perquè en depèn el futur de moltes generacions i la convivència entre Espanya i Catalunya.

Amb el torn d’últim paraula, els acusats van tancar quatre mesos de judici que, en la seva opinió, no ha servit per acreditar cap de les proves presentades per les acusacions, a les quals van retreure durament per perseguir-los per les seves idees.

Però en essència, tots van passar davant del tribunal per manifestar, com va fer Oriol Junqueras, que “el millor per a tots seria retornar la qüestió al terreny de la política, de la bona política, d’on mai hauria d’haver sortit”. Perquè si en alguna cosa van coincidir tots va ser a subratllar que el “problema, assumpte, conflicte o qüestió” és de naturalesa eminentment política.

Més enllà de refermar el compromís polític amb Catalunya en presència del seu president, Quim Torra, i manifestar el seu anhel per aconseguir un acord que permeti un referèndum, els acusats van buscar generar pressió en recordar davant els magistrats que “les generacions que venen depenen de la seva sentència” perquè està en dubte “el futur polític d’Espanya i Catalu­nya”. Qui millor ho va verbalitzar va ser Jordi Sànchez: “Vostès no tenen la solució al problema que els ha vingut al damunt, però la veritat és que sí que tenen una responsabilitat, que és no agreujar la crisi política.”

Raül Romeva ho va il·lustrar assegurant que en “aquesta banqueta no s’asseguin 12 persones, sinó més de dos milions”, que esperen una decisió “valenta” del tribunal davant l’“oportunitat” que s’obre, si bé va avançar que passi el que passi seguiran “amb la mà estesa a tothom”.