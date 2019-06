Putin cedeix a les pressions i allibera el periodista Golunov

Actualitzada 12/06/2019 a les 07:10

Redacció Moscou

El govern rus va cedir ahir a les pressions i va posar en llibertat sense càrrecs el periodista d’investigació Ivan Golunov, detingut dijous, anticipant-se així a les protestes convocades per avui contra la seva detenció. “Seguiré amb les meves recerques. Espero que ningú es trobi en un futur en la mateixa situació que jo”, va comentar Golunov en sortir en llibertat. El periodista va ser rebut a la sortida de l’edifici del ministeri de l’Interior per desenes d’activistes, que no van deixar de corejar el seu nom, el qual s’ha convertit en els últims dies en un símbol de la resistència contra l’arbitrarietat policial. “Totes les acusacions han estat retirades”, va declarar el ministre rus d’Interior, Vladímir Kolokóltsev, afegint que el cas penal contra el periodista, conegut pels reportatges sobre corrupció, quedava tancat per “falta de proves”.