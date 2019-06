Trump creu que no serà “necessari” amenaçar Mèxic amb aranzels

El mandatari va publicar una sèrie de tuits després de parlar per telèfon amb el president de Mèxic

Actualitzada 10/06/2019 a les 07:05

Agències Washington

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, va afirmar ahir que considera que no serà “necessari” tornar a amenaçar Mèxic amb aranzels, perquè el país veí “cooperarà” amb ell per a contenir la immigració cap als EUA després de l'acord aconseguit divendres.

En una sèrie de tuits, Trump va afirmar que confia encara més en el compliment del pacte amb Mèxic després d’haver parlat aquest dissabte per telèfon amb el seu homòleg mexicà, Andrés Manuel López Obrador. “Abans, Mèxic no estava cooperant a la frontera en coses que teníem o que no teníem, i ara tinc una confiança completa, especialment després de parlar ahir amb el seu president, en què cooperaran molt i en què volen fer bé el treball”, va escriure Trump. El mandatari va insistir que “ara hi haurà una gran cooperació entre Mèxic i els Estats Units, alguna cosa que durant dècades no va existir”. “Malgrat això, si per alguna raó desconeguda no n'hi ha, sempre podem tornar a la nostra posició anterior, i molt lucrativa, d’ (amenaçar amb) aranzels; però no crec que això sigui necessari”, va afegir.

Trump va emetre els seus tuits com a reacció a una informació del diari The New York Times segons la qual l'acord migratori amb Mèxic incloïa mesures que el Govern de López Obrador es va comprometre a prendre fa ja mesos. En particular, el diari va assegurar que el pròxim desplegament de la Guàrdia Nacional mexicana en la davantera sud del país ja s'havia acordat durant converses secretes que van mantenir a Miami al març la llavors titular de Seguretat Nacional dels EUA, Kirstjen Nielsen, i la secretària de l'Interior de Mèxic, Olga Sánchez. Trump va titllar aquest article de “fals” i va afirmar que el seu Govern portava “molt de temps tractant d'aconseguir aquestes mesures a la frontera, però no havia pogut aconseguir-les, o no per complet, fins a l'acord signat amb Mèxic” del divendres. Va agregar que “es van acordar algunes coses que no es van anunciar en el comunicat” del divendres, “una en particular”, i que això “s'anunciarà en el moment adequat”. El mandatari ja va esmentar aquest dissabte un punt que no estava inclòs en l'acord migratori, en garantir que Mèxic "ha accedit a comprar grans quantitats de productes agrícoles” dels EUA.