Trump i Macron acosten posicions a les platges del desembarcament

Els dos mandataris aprofiten la celebració del 75è aniversari del Dia D per buscar punts d’acord i destensar les relacions

Actualitzada 07/06/2019 a les 07:01

Redacció Caen

La tensa relació que mantenien els presidents de França, Emmanuel Macron, i els EUA, Donald Trump, va entrar ahir en una nova fase de pragmatisme, en la qual tots dos opten per buscar acords en les causes comunes i obviar les nombroses diferències. Potser imbuïts de la solemnitat de l’ocasió, el 75è aniversari del desembarcament de Normandia, els dos líders van enaltir la seva “excepcional relació”, segons paraules de Trump.

L’últim pas del líder nord-americà per París, el mes de novembre passat, havia deixat un rastre amarg pels seus missatges incendiaris contra Macron i França. En aquesta ocasió, Trump va preferir mantenir un to més diplomàtic. El Dia D va ser una de les majors mostres de l’amistat entre tots dos països i ningú es va voler sortir del guió: els vincles entre França i els EUA són “indestructibles”, van coincidir tots dos presidents, i així haurà de ser en el futur.

Establert aquest mínim comú denominador en els seus discursos al cementiri d’Omaha Beach i en les seves declaracions a la premsa, tots dos van mantenir el primer cara a cara des del desacord del novembre. A una reunió de tan sols mitja hora, qualificada de “positiva i constructiva” per fonts de l’Elisi, la va seguir un esmorzar.

“Cada vegada que la llibertat i la democràcia estan en joc treballem junts estretament i continuarem fent-ho. Així que gràcies per aquesta amistat i gràcies pel que el seu país va fer pel meu”, va dir Macron davant els periodistes abans de l’entrevista. Tampoc va estalviar el nord-americà paraules de reconeixement cap al mandatari francès.

Portes endins, no obstant això, les bones paraules van donar pas a la crua realitat de dues visions del món molt oposades. En el menú de les discrepàncies, l’Iran i les tensions comercials van figurar en el més alt. Tots dos es van esforçar per assenyalar que coincideixen en l’objectiu, que és evitar que Teheran es faci amb la bomba atòmica, encara que França discrepa amb la retirada dels EUA de l’acord nuclear i el retorn de les sancions. París pretén erigir-se com l’artífex d’una desescalada amb l’Iran, de manera que advoca per reprendre el diàleg i per mantenir el canal financer Instex ideat per França, el Regne Unit i Alemanya per pal·liar les sancions dels EUA.

Un altre front obert és el de la guerra comercial. Trump va anunciar que decidirà sobre la possible pujada d’aranzels a la Xina després de la cimera del G-20 a Osaka (Japó), on previsiblement es reunirà amb el president xinès, Xi Jinping. A l’entrevista d’ahir, Macron va plantejar que el fonamental és que les regles del joc multilateral siguin respectades, i que els interessos de les empreses franceses i europees puguin ser preservats.