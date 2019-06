Ciutadans descarta acords postelectorals amb Vox i Podem

Actualitzada 04/06/2019 a les 07:10

Redacció Madrid

La direcció de Cs va aprovar ahir per unanimitat designar el PP com a soci “preferent” per pactar governs autonòmics i municipals, però va rebutjar tripartits amb Vox. “No entrarem a negociar governs a tres en què puguin estar Vox, Podem i els nacionalistes”, va afirmar el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, després de la reunió del comitè executiu del partit taronja. A més, va assegurar que tampoc seuran a negociar amb Vox programes de govern. Villegas va insistir que volen “acords a dos” i prioritzaran el PP. Tanmateix, Cs obre la porta a buscar pactes amb el PSOE en aquells municipis i autonomies on no sigui possible fer-ho amb els populars.

En un altre ordre de coses, el Suprem va rebutjar el permís demanat per Jordi Sànchez per poder sortir de la presó per anar a la ronda de consultes amb el rei. El tribunal al·lega que “no encaixa” amb la llei penitenciària, que preveu la concessió de permisos per sortir de la presó. JxCat enviarà a la ronda de consultes la diputada Laura Borràs.