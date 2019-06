La Xina, disposada a negociar amb els Estats Units tot i les demandes

El govern asiàtic assegura que l’executiu americà és el responsable de l’estancament de les negociacions comercials

El Govern xinès va manifestar ahir que els Estats Units, amb les seves “exorbitants demandes”, és el responsable de l’estancament de les negociacions comercials entre totes dues potències i va confirmar que el gegant asiàtic està disposat a continuar treballant per aconseguir un acord que posi fi a la disputa. L’endemà que entrés en vigor l’última mesura aranzelària que la Xina va llançar com a resposta a la imposada pel govern de Donald Trump, el gegant asiàtic va publicar un document en el qual fa balanç sobre el que ha ocorregut durant els últims mesos.

El govern xinès nega les acusacions que hagi fet passos enrere en les negociacions comercials amb els EUA i assegura que la principal barrera per avançar és que els americans demanen cada vegada més. “Com més s'ofereix el govern dels Estats Units, més vol”, s’assegura en el document en el qual es demana a Washington que assumeixi “la responsabilitat” que les converses entre els dos països s’hagin estancat durant les últimes setmanes. El mateix text posa de manifest que la versió de Trump que la Xina s’ha fet enrere en alguns dels acords aconseguits és “totalment infundada” i “irresponsable” i han estat els EUA qui, “recorrent a la intimidació i la coerció, va persistir amb demandes exorbitants”.

La decisió adoptada per Trump fa unes setmanes de trencar la treva i posar nous aranzels, així com altres peticions que afecten la sobirania xinesa, “només van servir per retardar la resolució de les diferències restants” i estan tenint conseqüències per als dos països. Durant els primers quatre mesos de l'any, s’assegura en el text, hi ha hagut una disminució en el volum d’exportació de la Xina als EUA del 9,7% interanual mentre que les exportacions en sentit oposat han disminuït durant vuit mesos consecutius. La tecnològica Huawei, que va aconseguir situar-se al capdavant del desenvolupament de la tecnologia 5G, va presentar dimarts passat una sol·licitud per demanar que s’aixequi el veto imposat per Trump i que li impedeix accedir actualment a la tecnologia i el mercat dels Estats Units.

Tot i l’estancament actual de les negociacions, la Xina va assegurar que segueix “disposada a treballar juntament amb els Estats Units per trobar solucions i aconseguir un acord mútuament beneficiós”.