Donald Trump imposa aranzels a Mèxic per la crisi migratòria

Els augmentarà progressivament si el flux d'immigrants no s'atura

Actualitzada 01/06/2019 a les 06:22

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir aranzels del 5% per a tots els productes procedents de Mèxic a partir del pròxim 10 de juny, com a represàlia per la crisi migratòria a la frontera, i va amenaçar d’elevar-los fins al 25% si el flue no s’atura. “El 10 de juny, els Estats Units imposaran un aranzel del 5% a tots els productes que venen al nostre país des de Mèxic, fins al moment en què els migrants il·legals que venen de Mèxic, i al nostre país, parin”, va afirmar el mandatari a Twitter. El president va indicar que “l’aranzel augmentarà gradualment fins que se solucioni el problema de la immigració il·legal, moment en què els aranzels s’eliminaran”. El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, va demanar a Trump aprofundir en el diàleg sobre el problema migratori, per evitar “confrontacions”.