L'autor de l'atemptat de Lió admet que va jurar fidelitat a Estat Islàmic

La confessió de Mohamed M., de 24 anys, aclareix la motivació de l’atac, que no havia estat reivindicat per cap grup

Actualitzada 31/05/2019 a les 06:25

Redacció París

Mohamed M., estudiant algerià de 24 anys, va reconèixer ahir haver jurat lleialtat al grup terrorista Estat Islàmic (EI) i haver col·locat una bomba al costat d’un forn de pa al centre de la ciutat francesa de Lió, un atemptat que va causar tretze ferits lleus. Així ho van confirmar ahir a l’agència Efe fonts de la fiscalia francesa.

La confessió del jove aclareix els motius de l’atemptat, perpetrat divendres passat, els quals fins ara havien semblat una mica confusos a causa, entre altres coses, de l’absència de reivindicació i de l’inusual modus operandi de l’atac.

A més, el ministeri públic va assenyalar a Efe que els pares del presumpte gihadista van ser posats en llibertat després d’haver estat detinguts dilluns, sense que s’hagin trobat proves per incriminar-los de moment. Altres dues persones de l’entorn de Mohamed M. que també van ser detingudes el mateix dia continuaven ahir sota la custòdia de les autoritats, van agregar les mateixes fonts.

Els investigadors van arribar fins al presumpte terrorista ajudats per les nombroses càmeres de videovigilància col·locades en el centre de la ciutat, i per diverses restes d’ADN trobades a la bossa en la qual estava dipositat l’explosiu artesanal, juntament amb claus, cargols, perdigons i altre material, i que el jove va situar enfront d’una fleca d’un car­rer per a vianants del centre de Lió. Tots els ferits ho van ser per l’impacte de metall als membres inferiors i cap no va patir danys greus.

Els fets van passar a mitja tarda, i pel que sembla, el sospitós va llançar l’artefacte des d’una bicicleta, amb la qual es va donar a la fuga tot seguit. Les autoritats van posar en marxa tot seguit un dispositiu de recerca i captura, que va permetre arrestar el jove i diversos familiars seus dilluns passat.

Arran dels esdeveniments, el ministre de l’Interior gal, Christophe Castaner, va anunciar a través del seu compte a Twitter un reforç de la seguretat en “espais públics i actes esportius, culturals i religiosos”.