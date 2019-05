La mort d'un repartidor de Glovo provoca les protestes en el sector

Un centenar de treballadors es concentra a la ciutat comtal per denunciar les condicions laborals

La mort d’un repartidor a domicili de l’empresa Glovo, atropellat dissabte per un camió de la neteja de Barcelona, va provocar ahir les protestes de sindicats i companys del mort, que denuncien les condicions de precarietat en les quals es veuen obligats a treballar. Alguns dels treballadors van col·locat flors i espelmes a la porta de l’empresa i van intentar fer un acte de record pacífic, però uns altres es van mostrar molt indignats i van llançar les bicicletes enmig de la carretera, on van cremar bosses de repartiment. El ciclista, de 22 anys, va morir sobre les 23.30 hores de dissabte en un accident que està sent investigat per la Guàrdia Urbana. Els sindicats IAC i UGT van tornar a denunciar les condicions de treball d’aquests repartidors amb bicicleta i “la falta de protecció en riscos laborals i la fragilitat del col·lectiu davant els accidents”. Des de Glovo van lamentar a través d’un comunicat la mort d’un dels seus repartidors i van assegurar que estan “col·laborant amb les autoritats per determinar les causes d’aquest lamentable succés” i contactant amb la família del jove, que, segons els seus companys, era originari del Nepal, per a transmetre el seu suport i condolences.

“Quan s’esclareixin els fets iniciarem els tràmits per activar l’assegurança privada que cobreix l’activitat del repartidor en cas d’accident”, va afegir l’empresa. La mort del jove, la setena víctima mortal aquest any en accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona, va provocar la protesta d’un centenar de companys del mort, que es van concentrar davant la seu de Glovo a Barcelona i van tallar el carrer amb les seves bicicletes. “Sabíem que això passaria abans o després perquè aquest model de negoci t’obliga a treballar moltes hores”, va lamentar Javier Morata, extreballador de l’empresa de repartiment amb bicicleta.



“Esclaus del segle XXI”

“Som els nous esclaus del segle XXI. Treballem en condicions indignes i el cansament provoca accidents”, va assenyalar un ciclista nepalès. UGT va instar el govern i als grups parlamentaris a “regular adequadament” plataformes com Deliveroo, Glovo, Stuart i Ubereats i les seves condicions de treball. Segons el sindicat, aquest atropellament “mostra que l’ocupació precària i sense protecció de les plataformes digitals mata”.