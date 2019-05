S'intensifica la batalla pel lideratge 'tory' a cinc mesos per al Brexit

L'últim nom a sumar-se a la llista d'aspirants a reemplaçar May ha estat el del titular de Sanitat, Matt Hancock

Actualitzada 26/05/2019 a les 07:12

Agències Londres

La batalla pel lideratge tory es va intensificar ahir després del recent anunci de dimissió de Theresa May, amb el Brexit com a principal punt de fricció entre els candidats a succeir la primera ministra britànica. A tan sols cinc mesos perquè s'executi el divorci britànic amb la Unió Europea, la decisió de la premier de deixar el seu càrrec el 7 de juny vinent ha agreujat la crisi política que afronta el país, encara sense una postura definida sobre la seva marxa de la Unió Europea (UE).

L'últim nom a sumar-se a la llista d'aspirants a reemplaçar May en el lideratge del partit tory i a convertir-se en nou cap de l'Executiu ha estat el del titular de Sanitat, Matt Hancock, que va dir ahir a la BBC que aquesta formació necessita “mirar al futur” i “deixar enrere l'espantosa política dels últims tres anys”. El polític, de 40 anys, va avançar que si triomfa la seva candidatura, tractarà de recaptar suports dels Comuns per a intentar obtenir un acord de Brexit diferent al consensuat per May. Uns altres que ambicionen arribar al Govern són el titular d'Exteriors, Jeremy Hunt; el ministre de Desenvolupament Internacional, Rory Stewart; l’extitular d'Exteriors Boris Johnson i l'exministra de Treball i Pensions Esther McVey, si bé hi ha aproximadament una altra dotzena de tories que es plantegen presentar-se.

Els mitjans britànics coincideixen que aquesta carrera pel poder estarà dominada pel procés de sortida de la Unió Europea, ja que l'agenda que adopti el nou líder sobre el Brexit resultarà determinant per al futur del país. Davant d’aquest complex panorama, no han trigat a sorgir declaracions creuades entre els diferents candidats.

Per la seva part, el Partit Laborista, principal grup opositor, ha avançat que forçarà una moció de confiança sobre el nou primer ministre al més aviat possible. John McDonnell, el número dos d'aquesta formació, va dir que creu que el seu partit ha de mantenir una “nova conversa” sobre la manera de conducta en el procés del Brexit.