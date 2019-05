Almenys tretze ferits per l'explosió d'un bomba al centre de Lió

Les autoritats busquen un home d’uns 30 anys que va fugir després de llançar l’artefacte des d’una bici

Actualitzada 25/05/2019 a les 07:03

Redacció Lió

Les autoritats de França van llançar ahir a la tarda una operació de cerca i captura contra un sospitós no identificat -un home d’uns trenta anys-, que es va donar a la fuga després de l’explosió d’una bomba casolana en un carrer per a vianants del centre de la ciutat de Lió, que va deixar almenys tretze ferits, entre els quals una nena de vuit anys. Fonts citades pel diari francès Le Figaro van assenyalar que onze d’aquestes persones van haver de ser traslladades a hospitals de la ciutat, si bé a l’hora del tancament d’aquesta edició no hi havia més detalls sobre el seu estat.

La Fiscalia de Lió va indicar que les autoritats sospiten que l’explosió hauria estat causada per un paquet bomba, tal com va recollir la cadena de televisió local BMFTV. Fonts policials van assenyalar que l’artefacte hauria estat llançat des d’una bicicleta per un home emmascarat que va fugir del lloc tot seguit. No es van poder donar detalls sobre la possible identitat. “Les imatges de les càmeres de vigilància seran estudiades per la Policia Judicial”, va indicar Aurélie Bonnet Saint-Georges, adjunta de l’alcaldia.

El president de França, Emmanuel Macron, va parlar d’“atac” a Lió, que havia deixat “ferits”, però “no víctimes mortals”, sense aportar més informació. De la seva banda, el primer ministre, Édouard Philippe, va cancel·lar la seva participació en l’últim míting de campanya abans dels comicis europeus de demà.

La prefectura de la regió d’Alvèrnia-Roine-Alps va indicar que en el lloc es va establir un perímetre de seguretat. Fins allà es van desplaçar el prefecte i el fiscal general del país. El ministeri públic assumeix d’aquesta manera el cas, per la sospita que es tracti d’un acte terrorista, tot i que no es descarta cap altra hipòtesi. Pel que se sap, la bomba era rudimentària, artesanal, encara que els cargols i altres materials al seu interior, utilitzats com a metralla, tenien potencial de causar danys greus. Els fets van tenir lloc davant d’una pastisseria al carrer Victor Hugo.

Arran dels esdeveniments, el ministre de l’Interior, Christophe Castaner, va anunciar a través del seu compte a Twitter un reforç de la seguretat en “espais públics i actes esportius, culturals i religiosos”.