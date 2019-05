May, a un pas de dimitir davant la impossibilitat d'acordar el Brexit

La ‘premier’, incapaç de consensuar un pla per sortir de la UE, es fa enrere en la presentació al Parlament de la llei de retirada

Actualitzada 24/05/2019 a les 07:09

Redacció Londres

Assetjada pels seus col·legues conservadors, la primera ministra britànica, Theresa May, afronta un dolorós compte enrere cap a la sortida del poder, per la impossibilitat de consensuar entre els seus un pla per al Brexit. La fragilitat de la seva posició, en dubte des de fa mesos, es va evidenciar ahir, quan l’executiu va desistir de presentar avui al Parlament el polèmic projecte de llei sobre l’acord de retirada de la UE, amb el qual ella esperava desencallar el procés.

Mark Spencer, un dels responsables de disciplina del govern, va indicar en anunciar l’agenda oficial davant la Cambra dels Comuns que l’executiu informarà sobre la tramitació d’aquesta llei en la setmana del 3 de juny, amb l’esperança que es voti el dia 7. Spencer va comparèixer en lloc d’Andrea Leadsom, fins ara líder conservadora als Comuns, que va dimitir dimecres per desacords amb el text, criticat per tots els partits i que ha motivat noves crides dels tories perquè May plegui.

Diversos ministres han condemnat també el projecte legislatiu, especialment les concessions fetes per la seva cap perquè s’aprovi, i entre les quals hi ha la possibilitat de convocar un segon referèndum, anatema per a molts conservadors.

Malgrat aquestes pressions, May, que va arribar al poder el 2016 per reemplaçar David Cameron i que el 2017 va perdre la majoria parlamentària en unes eleccions anticipades, no pensa dimitir de forma immediata i “segueix centrada” a resoldre el Brexit, va declarar ahir el seu portaveu. Així, es reunirà les pròximes hores amb els membres del seu gabinet a fi d’“escoltar les seves inquietuds” i ajustar el projecte legislatiu, en un últim intent per rescatar-lo.

La cap del govern desitja sotmetre a votació aquesta llei, que trasllada al dret britànic el contingut del pacte de sortida de la UE segellat el 2018 amb Brussel·les, com a via alternativa per ratificar el tractat, que ha estat rebutjat pel Parlament tres cops.

May, que al desembre va sobreviure a una moció de confiança dels seus col·legues que en principi la protegia en el càrrec durant dotze mesos, havia lligat el seu futur a la votació de la llei del Brexit, després de la qual cosa havia de comparèixer davant el seu grup parlamentari per detallar el calendari de la seva marxa. Amb la legislació en suspens, la mandatària es reunirà avui amb els seus diputats, que li exigeixen que deixi el càrrec abans del 10 de juny o en cas contrari podrien canviar la normativa interna per forçar la sortida.

La premsa britànica especula que May podria dimitir després de conèixer-se dilluns els resultats de les eleccions comunitàries, o després de la visita d’Estat del president dels EUA, Donald Trump, prevista del 3 al 5 de juny.