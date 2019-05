Batet ajorna per avui la decisió sobre la suspensió dels presos

Actualitzada 24/05/2019 a les 07:09

Redacció Madrid

La mesa del Congrés dels Diputats es disposa a prendre avui una decisió sobre si escau suspendre o no els diputats catalans en presó preventiva, però ho farà en un clima de divisió perquè no existeix coincidència ni en el procés, mitjançant un informe dels lletrats, ni en els terminis. PP i Cs havien redoblat la pressió en presentar sengles escrits amb els quals sol·licitaven la suspensió immediata dels diputats. Alhora, el Tribunal Suprem va contestar a la consulta que dimecres va traslladar la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, sobre el precepte legislatiu que calia utilitzar. En la resposta, el president de la sala segona, Manuel Marchena, retorna la responsabilitat de la decisió al Congrés, i recorda que un informe com el que demana Batet només el pot dur a terme el servei jurídic de la cambra. Amb aquests precedents, en un clima molt tibant, es va reunir la mesa durant tres hores. Finalment, va avalar per majoria, però sense votació, encarregar un informe als lletrats del Congrés perquè assenyalin quins fonaments hi ha en el reglament del Congrés i en la Llei d’enjudiciament criminal per determinar que els quatre diputats a la presó han de ser suspesos. Fins a tenir aquest informe, previsiblement avui, Batet no vol motivar cap decisió. Per tant, és molt probable que la resolució es produeixi avui mateix, en una nova trobada de l’òrgan de govern del Congrés.