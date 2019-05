El conflicte s'apropia del Congrés tot just estrenar-se la legislatura

Les fórmules d’acatament escollides pels diputats independentistes provoquen la primera esbroncada, amb protestes de Cs, PP i Vox

Actualitzada 22/05/2019 a les 07:15

Redacció Madrid

El conflicte es va apropiar ahir del Congrés espanyol només començar la legislatura, a causa de les fórmules que van emprar els diputats catalans de formacions independentistes per acatar la Constitució, especialment els quatre en presó preventiva, en proclamar-se “presos polítics”, la qual cosa va provocar una sonora reacció dels grups de la dreta.

L'estrena de la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, no va poder ser més accidentada, ja que durant el procediment amb el qual els diputats electes es converteixen en diputats amb caràcter general no van cessar les esbroncades, els cops a la taula i els crits.

L’episodi va retratar la tensió que es va anar vivint durant el primer ple. Es preveia que la presència dels quatre diputats catalans a la presó, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, marqués l’estrena de la legislatura, i la realitat va complir el pronòstic. Això va desdibuixar l’elecció de Batet com a presidenta del Congrés, després d’una primera votació en la qual no va concitar la majoria absoluta que reclama el reglament. Es va quedar a una papereta. Els 175 vots van ser suficients a la segona.

La presidenta del Congrés va poder fer-se una idea del clima que li espera a l’hemicicle. Per començar, haurà de bregar amb el conflicte de la primera mesa que convoqui, ja que el principal assumpte a tractar serà decidir si els drets dels quatre diputats a la presó queden suspesos. La vicepresidenta del govern en funcions, Carmen Calvo, va afirmar que amb el reglament del Congrés a la mà els parlamentaris no poden exercir les seves funcions.

En espera de la decisió, i del previsible informe que sobre aquest tema facin els lletrats de la cambra si així ho demana la presidenta, PP, Cs i Vox continuen augmentant la pressió i ahir van registrar els escrits amb els quals sol·liciten la suspensió immediata de les funcions de Junqueras, Sànchez, Rull i Turull. Igual per al senador Raül Romeva.

Les diatribes d’aquests tres partits contra els diputats independentistes van empitjorar arran del tràmit d’acatament, ja que els quatre van recórrer a fórmules que els van exasperar. Junqueras es va proclamar “pres polític” i els tres restants, de JxCat, van al·ludir a la “lleialtat al mandat democràtic de l’1 d’octubre i al poble de Catalunya”. Així que cada vegada que un diputat independentista s’aixecava de l’escó i parlava de l’1 d’octubre, de la llibertat o de la república, els 24 parlamentaris de Vox copejaven les taules i els del PP i Cs cridaven.

Les proclames “per Espanya!” del partit de Santiago Abascal i les apel·lacions als drets socials, a la justícia social, als valors republicans o fins i tot “al planeta” per part d’un diputat de Podem van quedat així en un segon pla.