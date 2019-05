El PSOE insta PP i Cs a facilitar la investidura amb l'abstenció

Actualitzada 18/05/2019 a les 07:00

Redacció Madrid

El PSOE vol que la sessió d’investidura de Pedro Sánchez no estigui a les mans de les forces independentistes, i ahir va instar el PP i Ciutadans a facilitar-la mitjançant l’abstenció. “No volem dependre dels independentistes”, va afirmar el responsable d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos. Així que, davant la possibilitat que el sí d’aquestes formacions sigui necessari en la investidura, va demanar a Cs i al PP que s’abstinguin i permetin que Sánchez sigui president “per Espanya i per l’estabilitat”. D’altra banda, el líder del PSOE i president del govern, Pedro Sánchez, després de veure frustrat l’intent de col·locar Miquel Iceta al capdavant del Senat, va designar el parlamentari del PSC Manuel Cruz per exercir la quarta autoritat de l’Estat. A més, Meritxell Batet, també del PSC, és la persona elegida per presidir el Congrés.