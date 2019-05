Corbyn dona per trencades les converses amb May per al Brexit

El líder laborista veu impossible un acord per aprovar el text subscrit amb Brussel·les i culpa del fracàs la “inestabilitat” dins el Partit Conservador

Actualitzada 18/05/2019 a les 06:59

Redacció Londres

El líder laborista britànic, Jeremy Corbyn, va donar ahir per acabades les converses amb el govern sobre el Brexit, sense aconseguir un acord. En una carta oberta enviada a la primera ministra, Theresa May, el dirigent del primer partit de l’oposició assenyala que no té sentit continuar els contactes davant la “inestabilitat” a la formació en el poder, que dificulta arribar a un pacte.

La cap del govern i el polític esquerrà van iniciar fa sis setmanes la negociació en un intent per aconseguir un tractat del Brexit que pogués superar el tràmit parlamentari, després que el consensuat amb Brussel·les fos rebutjat tres vegades per la Cambra dels Comuns. Les converses entre totes dues parts “han anat al més lluny que han pogut” però “no hem pogut superar les importants bretxes polítiques entre nosaltres”, agrega Corbyn.

En referir-se a les esquerdes internes al Partit Conservador, el líder laborista indica que “la posició del govern s’ha tornat cada vegada més inestable i la seva autoritat s’ha vist erosionada”, la qual cosa dificulta la possibilitat de l’executiu d’aconseguir un acord de compromís sobre els termes de la retirada britànica de la Unió Europea.

El fracàs de les negociacions entre els partits va sortir a la llum després que la primera ministra acceptés dijous acordar un calendari per a la seva retirada del poder una vegada que els diputats tinguin l’oportunitat de votar per quarta vegada l’acord del Brexit en la setmana que comença el dilluns 3 de juny.

En la seva missiva, Corbyn esmenta que a vegades les propostes de l’equip negociador del govern van ser després rebutjades obertament per declaracions d’altres membres de l’executiu. No obstant això, el polític subratlla que les converses van ser “detallades” i “constructives”, i que es van desenvolupar amb “un considerable esforç per part de tots dos equips”. Amb tot, manifesta la seva decepció per no haver pogut superar les diferències.

El líder del Partit Laborista reitera que considerarà “acuradament” les propostes que pugui presentar el govern per trencar l’actual bloqueig del Brexit, però insisteix que manté de moment la seva oposició al text que l’executiu va consensuar amb Brussel·les. “Agraeixo a tots aquells implicats en els nostres esforços per trobar un terreny comú”, sub-ratlla.



boris johnson, candidat

D’altra banda, i davant la possible sortida de May del poder en els pròxims mesos, l’exministre d’Exteriors Boris Johnson va admetre dijous per primera vegada que es presentarà per al lideratge del Partit Conservador, en unes primàries en les quals, si fos elegit, passaria a ser automàticament primer ministre.

#1 Quo Vadis

(18/05/19 15:40)