Tres morts i cinc ferits en un tiroteig sense esclarir a Utrecht

Actualitzada 19/03/2019 a les 06:57

Redacció Utrecht

Almenys tres persones van morir ahir i cinc van resultar ferides en un tiroteig dins d’un tramvia a la zona oest de la ciutat holandesa d’Utrecht, en un acte encara investigat per la policia, que no descarta cap hipòtesi després de la detenció del principal sospitós. Les autoritats van detenir a última hora de la tarda Gokmen Tanis, un home de 37 anys nascut a Turquia i amb un llarg historial d’antecedents penals per delinqüència comuna. El sospitós viatjava en un tramvia al districte Kanaleneiland quan va treure una pistola i va començar a disparar contra els viatgers: la primera víctima va ser una dona i la resta de morts i ferits es van produir quan intentaven ajudar-la, segons els testimonis. Després de l’atac, l’autor va escapar en un cotxe. La fiscalia té en compte “la motivació terrorista, però no es poden excloure altres motius”.