El govern prohibirà les protestes als Camps Elisis si es preveuen altercats

La mesura s’aplicarà quan es tingui coneixement de “presència de militants ultres”

Actualitzada 19/03/2019 a les 06:56

Redacció París

El govern francès va anunciar ahir que no permetrà les manifestacions d’Armilles Grogues a la parisenca avinguda dels Camps Elisis ni en altres llocs assenyalats si sospita que poden tornar a repetir-se els altercats i pillatges que es van produir dissabte passat. Aquestes prohibicions s’aplicaran des del moment que es tingui coneixement de “la presència de militants ultres” amb voluntat de causar destrosses, va explicar el primer ministre, Édouard Philippe, en una compareixença, flanquejat pels titulars d’Interior, Christophe Castaner, i Justícia, Nicole Belloubet.

La prohibició també s’aplicarà a la plaça de Neuberg de Bordeus i a la del Capitoli de Tolosa, on s’han produït de forma repetida incidents violents durant els quatre mesos de protestes dels Armilles Grogues. A més, les forces de l’ordre tindran més autonomia per actuar i procediran “a la dispersió immediata” quan hi hagi concentracions amb elements vandàlics, va assenyalar Philippe, que hi va afegir que la policia tindrà mitjans suplementaris, com ara drons i imatges de vídeo, i que augmentaran les multes per participar en una manifestació prohibida.

Philippe va reconèixer que l’estratègia de manteniment de l’ordre que es venia posant en pràctica des del desembre “no es va aplicar correctament” dissabte passat a París, i que “la mobilitat i la reactivitat de les forces de l’ordre van fallar en la conducció de les operacions”. Per això també va anunciar la destitució del responsable de la prefectura de policia de la capital, Michel Delpuech, que havia estat molt criticat, i que serà substituït per Didier Lallement, que exercia aquestes responsabilitats al departament de Gironde, amb capital a Bordeus.

El primer ministre va posar l’accent que els qui van acudir als Camps Elisis dissabte “no eren manifestants, sinó esvalotadors”, l’únic objectiu dels quals era “saquejar, robar i incendiar”. De fet, es va esforçar a assenyalar que no confon “els violents amb la major part dels Armilles Grogues que ara no es manifesten”, en al·lusió al descens significatiu de persones que surten al carrer en les convocatòries de cada dissabte (32.300 aquest últim, segons el ministeri de l’Interior).

Va advertir que els que participen en aquestes manifestacions es poden convertir en “còmplices” dels violents, i va considerar que no és casual que aquest repunt de violència s’hagi produït ara, quan el debat nacional llançat pel president, Emmanuel Macron, en resposta als Armilles Grogues està sent “un èxit”.

Segons els càlculs del govern, 154 comerços parisencs van patir pillatges dissabte passat i 27 van resultar destruïts. El més emblemàtic de tots va ser el restaurant Le Fouquet’s, símbol del luxe a París.