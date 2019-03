El president del Govern espanyol va insistir en la seva oferta de diàleg per arribar a un acord “dins de la Constitució”

Sánchez avisa que amb el PSOE no es produirà la independència El president del Govern, Pedro Sánchez en el Comitè Federal del PSOE EFE

Actualitzada 18/03/2019 a les 07:05

Redacció Andorra la Vella

El president del Govern, Pedro Sánchez, va garantir ahir que amb un govern del PSOE “mai es produirà la independència de Catalunya”, però va insistir en la seva oferta de diàleg per a acordar “dins de la Constitució” i afavorir la convivència. Sánchez va llançar aquest advertiment a l'independentisme català en la seva intervenció en el Comitè Federal del PSOE, en el qual es van aprovar les candidatures a les eleccions generals del 28 d'abril i a les europees, autonòmiques i municipals del 26 de maig. Sánchez va renovar el seu compromís que la via per resoldre la crisi catalana és la legalitat: “Sempre estarem disposats al diàleg, però dins de la Constitució. Som un govern constitucionalista i anem sempre a complir i a fer complir la Constitució”. “Convivència sempre, independència mai”, va rematar en el seu discurs davant el màxim òrgan de decisió del PSOE.

Sánchez va retreure a la dreta haver actuat de forma “deslleial” en mentir sobre suposats pactes amb el separatisme català. En la seva opinió, el separatisme “vivia molt millor” amb el Govern del PP en quedar demostrat que amb el PSOE en el poder, “no es produirà la independència de Catalunya”. Segons Sánchez, els qui aposten pel procés el que busquen és “enquistar” la crisi política i “dividir als catalans”. “L'independentisme governa contra els catalans, contra tots els catalans”, va afegir el president del Govern. En el seu llarg discurs, va advertir que el 28 d'abril està en joc el futur “d'una Espanya en la qual càpiguen tots o en la qual càpiguen els tres de la plaça de Colón”, en al·lusió a la protesta que van liderar PP, Ciutadans i Vox. Va advertir a aquests partits que no aconseguiran “posar un cordó sanitari” al PSOE, perquè “la democràcia no és vetocracia, sinó diàleg i acord”.

D’altra banda, Sánchez va animar els candidats socialistes a sortir al carrer per dir a les dones, als joves o als pensionistes que el PSOE és “l'únic baluard d'estabilitat”, que vol “compartir i no trossejar, obrir fronteres i no aixecar murs”, com li va retreure a la dreta.