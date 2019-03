Milers de catalans es manifesten a Madrid “pel dret a decidir”

L’organització xifra la participació en 120.000 persones, mentre que la policia parla de 18.000

Actualitzada 17/03/2019 a les 07:32

Redacció Madrid

Els organitzadors de la manifestació convocada contra el judici del procés i a favor del dret a decidir van xifrar en 120.000 els assistents a la protesta, mentre que la Policia Nacional en va comptabilitzar 18.000, d'acord amb la xifra facilitada a la Delegació del govern. La manifestació va partir a les 18.00 hores des d'Atocha, al centre de Madrid, encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, i bona part del govern català. Torra, que va caminar durant la marxa al costat del president Artur Mas, va demanar Espanya que senti els “crits de llibertat” i “d'independència” de la manifestació i va instar el país a mirar-se i estudiar per veure en què ha fallat “perquè tanta gent estigui apel·lant al dret a l'autodeterminació”. A més, va expressar solidaritat amb les “companyes i companys” presos i “a l’exili” i va titllar de “judici farsa” el procés obert al Tribunal Suprem, com va fer el president del Parlament, Roger Torrent, que va avisar que el “conflicte polític entre Catalunya i l'Estat sol es resoldrà amb democràcia”.

“Autodeterminació no és delicte. Democràcia és decidir” van ser els lemes de la protesta, que va concloure en la plaça de Cibeles, a la qual van arribar milers de persones procedents de Catalunya en prop de 500 autocars i una quinzena de trens AVE. Els participants van acudir amb banderes estelades. També urnes transparents i cartells, la majoria amb lemes en català, amb missatges com “Som república, republic of Catalonia”, “No hi ha justícia” i “Llibertat presos i exiliats polítics”. El tancament final va tenir com a protagonista “L'estaca”, la cançó de Lluís Llach que s'ha convertit en un símbol del moviment independentista català.

El president de la Generalitat a l’exili Carles Puigdemont va parlar de la manifestació independentista a Madrid com “un èxit” i va assegurar que considera “molt important” haver-la fet amb caràcter festiu i reivindicatiu. En un missatge que va publicar en el seu perfil de Twitter, Puigdemont es va referir a la manifestació que es va celebrar a Madrid en protesta pel judici del procés. El president va afirmar sentir-se “molt emocionat veient l'èxit de la manifestació de Madrid” i va agrair als seus principals organitzadors, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium, haver-la convocat. “És molt important haver-la fet”, va afegir Puigdemont, i també “haver-la fet tal com va ser concebuda: amb estelades, al carrer, de caràcter festiu i reivindicatiu, i acompanyats de gent de tota Espanya”. Així mateix, la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Plauzie, va declarar que considera que el procés als líders independentistes és una “vergonya democràtica”, mentre que el dret a l'autodeterminació és “un instrument de pau”.

Una trentena de residents a Andorra es van desplaçar des del Principat per assistir a la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i que va ser secundada per la seva filial al país (ANC Andorra). Alguns d’ells es van desplaçar fins a l’ambaixada d’Andorra a Espanya, molt propera al lloc on es va celebrar la manifestació, i es van realitzar diverses fotografies amb una gran estelada. La presidenta de l’ANC Andorra, Roser Gordillo, s’havia mostrat divendres optimista davant l’acte i va encertar quan va preveure molta gent.