Trapero ha reconegut que la policia desconeixia “la transcendència jurídica de l’acte”

Els mossos tenien previst detenir Puigdemont després de la DUI Josep Lluís Trapero va ser el major dels mossos entre l'abril i l'octubre del 2017. Agències

L’excap dels mossos d’esquadra Josep Lluís Trapero es va posar a disposició del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i de la fiscalia per detenir l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els seus consellers, després de la declaració d’independència del 27-O. Així ho va assegurar el major Trapero, destituït després de l’activació de l’article 155 de la Constitució, en la seva declaració com a testimoni davant el Tribunal Suprem pel judici del procés, a preguntes de Xavier Melero, advocat del exconseller d’Interior Joaquim Forn.

El major dels mossos d’esquadra, pendent de ser jutjat en l’Audiència Nacional per rebel·lió, va admetre que la policia catalana desconeixia la “transcendència jurídica” de la declaració unilateral d’independència (DUI) aprovada pel Parlament o en quins delictes es podria haver incorregut, però ho veia com quelcom “aparentment de certa gravetat”.

Per aquest motiu, va explicar que va comunicar als òrgans judicials que es posava a la seva disposició per si ordenaven “algun tipus d’acció” relacionada amb aquests fets, actuació que, va precisar, “teníem prevista des de feia dos dies”. Segons va detallar Trapero, entre les 13.30 i les 14 hores, en què el Parlament va aprovar la declaració, va trucar per telèfon al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Bar­rientos, i al llavors fiscal superior de Catalunya, el desaparegut José María Romero de Tejada.

En aquestes converses, va afegir, els va comunicar que “el cos estava a la disposició de la fiscalia i de l’òrgan judicial”, després d’haver tingut coneixement que el Parlament havia aprovat la declaració d’independència, una resolució que els membres del govern processats han rebaixat durant el judici a mera resolució de caràcter simbòlic.

També va manifestar que els mossos es van oferir a dur a terme les accions que ordenessin els òrgans judicials (que el cos tenia decidits des de fa dos dies), és a dir, a procedir a detenir Carles Puigdemont i els seus consellers.