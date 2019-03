La junta electoral dona a Torra 48 hores per treure llaços grocs

Actualitzada 12/03/2019 a les 06:58

Redacció Madrid

La junta electoral central (JEC) espanyola va donar ahir al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, un termini de 48 hores per retirar qualsevol bandera estelada o llaç groc que hi hagi exhibits en edificis públics que depenen directament del govern català.

La JEC ha pres aquesta decisió en resposta a una reclamació de Ciutadans, que protestava per l’exhibició de “símbols ideològics o partidistes en edificis i espais públics”. La setmana passada, la formació taronja va enviar una carta a Torra i Colau exigint la retirada dels llaços grocs de les façanes del Palau de la Generalitat i l’ajuntament de Barcelona i va anunciar que, si no es treien, acudirien a la JEC.

La junta electoral central considera que les banderes estelades i els llaços grocs són “símbols partidistes utilitzats per formacions electorals concurrents a las eleccions”, de manera que ha demanat que siguin retirats. La JEC traslladarà ara aquest acord a les juntes electorals provincials de Catalunya.