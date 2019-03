Un avió d'Ethiopian Airlines cau només enlairar-se i causa 157 morts

L’aparell va precipitar-se per raons desconegudes, sis minuts després d’aixecar el vol, i el pilot va advertir

que tenia “dificultats”

Actualitzada 11/03/2019 a les 07:20

Un avió comercial d’Ethiopian Airlines es va estavellar ahir quan realitzava un vol entre les capitals d’Etiòpia i Kènia, Addis Abeba i Nairobi, sense que hi hagués cap supervivent. El conseller delegat de la companyia, Tewolde Gebre Mariam, va confirmar que entre els 149 passatgers i els vuit tripulants hi havia persones de 35 nacionalitats diferents, entre les quals, dues espanyoles i set franceses, tot i que la més nombrosa era la keniana. El sinistre es va produir a prop de la ciutat de Bishoftu, a 62 quilòmetres al sud-est de la capital, després que l’avió (un Boeing 737-800 MAX) sortís de l’aeroport internacional d’Addis Abeba a les 08.30 hores i tenia previst aterrar a l’aeroport internacional de Nairobi a les 10.25 (hora local), però el contacte amb l’aparell es va perdre tan sols sis minuts després d’haver-se enlairat, segons va informar la mateixa companyia. Mariam va explicar que el pilot havia avisat a la torre de control que estava tenint “dificultats” i que se li havia concedit autorització per tornar a l’aeroport etíop, instants abans que es perdés el senyal i desaparegués del radar. Aquest avió va volar ahir mateix des de Johannesburg fins a Addis Abeba i havia superat “una rigorosa revisió” de manteniment el quatre de febrer passat.

L’oficina del primer ministre, Aby Ahmed, va expressar “les seves profundes condolences a les famílies d’aquells que han perdut els seus éssers estimats” i el fabricant de l’aparell, la companyia nord-americana Boeing, va manifestar la seva “tristesa” per la tragèdia, a més de comprometre’s a donar assistència tècnica per trobar les coses de l’accident.

No és la primera vegada que Ethiopian Airlines viu una situació que acaba amb tragèdia, ja que el 2010, un vol que sortia des de Beirut en direcció Addis Abeba, va ser segrestat i va caure al mar Mediterrani amb 90 persones a l’interior, sense que sobrevisqués cap d’elles. Una situació similar es va produir el 1996, quan un altre aparell va caure al mar per falta de combustible després que fos segrestat. En aquella ocasió però, 52 dels 172 ocupants, sí que van sobreviure.