Actualitzada 09/03/2019 a les 07:01

El president de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, en presó preventiva i que està sent jutjat al Suprem, va ser proposat ahir com a cap de llista de JxCat per a les eleccions generals del 28 d'abril, si bé encara no hi ha acord amb el PDeCAT per a una candidatura conjunta. La Crida vota avui la proposta.