L'exsecretari d'Estat de Seguretat culpa els mossos de permetre l'1-O

José Antonio Nieto va dir al judici del procés que hi va haver “actes de violència organitzada” abans, durant i després del referèndum

L’exsecretari d’Estat de Seguretat espanyol, José Antonio Nieto, va assegurar que l’1-O es va celebrar perquè els mossos no van actuar per impedir-ho, en una jornada en la qual es va donar “el pitjor escenari possible” i on “tècnicament” no es van produir càrregues però sí un ús de la força que va resultar el “mínim imprescindible”. Així ho va manifestar durant la declaració al Tribunal Suprem en el judici del procés. Nieto es va presentar davant el tribunal com el màxim responsable del dispositiu policial de l’1-O i va defensar la intervenció de la policia nacional i la guàrdia